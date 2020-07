Ha nincs a koronavírus, akkor két nap múlva, július 24-én kezdődött volna a tokiói olimpia, Hosszú Katinka úszó pedig rögtön az első versenynapon összecsapna a 400 vegyes 2012-es bajnokával. (Hosszú a táv 2016-os bajnoka, címvédő tehát.) De jött a koronavírus, így az olimpiát jövőre csúsztatták. A magyar úszó az Indexnek nyilatkozott, a kérdésre, hogy hány hét kemény felkészülés veszett kárba a halasztással, azt mondta, a tavalyi karácsonyt beáldozta az olimpiáért. Dél-Afrikában volt és „úgy edzettem, ahogy egy olimpia előtt kell: mint az állat, és még jól is éreztem magam. Egy cél lebegett a szemem előtt, a tokiói aranyérem.”

A beszélgetésből kiderül az is, hogy folyamatosan edz most is. „Olyan ez, mint amikor a mosógépen bekapcsolunk egy gyors mosást, de nem fut végig, hanem átváltunk egy kímélő programra. Egyelőre persze pontosan senki nem látja, hogy a jövő pénteki magyar verseny után mi lesz a következő lépés.”

Új edzője van, a Shane Tusupot váltó Petrov Árpád után most Nagy József. Nagy Hosszú szerint „olyan élettapasztalattal rendelkezik, amivel nem sokan. Sok mindenben egyetértünk, sok mindenben hasonlítunk, és persze olykor vitatkozunk. Amióta elindultam Bajáról, hat edzőm volt, sokat tapasztaltam: két magyar, két amerikai, két magyar, ez a sorminta. Józsi azt mondta, hogy a legtöbb mellúszó megirigyelné a mell-kartempómat. Nem nagyon szokott dicsérni, de ez így is van rendjén, egy edző nem azért van, hogy dicsérgessen. Csiszolt is az úszásomon. Nagyon jól megértjük egymást, mindketten maximalisták vagyunk a magunk módján. Legtöbbször én írom az edzéstervet, de volt már olyan, hogy átengedtem neki.”

Emellett önmaga edzője is, ugyanis azt mondja, minden 30 év körüli úszó tudja már, hogy mit kellene edzenie. „Amit magamnak kitalálok, az brutálisabb, mint amit bárki más fel merne írni a papírra. Pontosan tisztában vagyok vele, hogy mi esik rosszul, mitől szenvedek igazán. Kegyetlen vagyok önmagammal és elégedetlen.”

De van-e korbács? Ugyanis Hosszú ismert kemény edzéseiről. De azt mondja, nincs korbács. „Lehet, hogy kívülről úgy látszik, hogy van, pedig nincs. De önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény – szerintem ezt mindenki tudja, ha mélyen átgondolja.”