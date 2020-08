Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","shortLead":"A külügyminiszter a Facebookon posztolta, milyen programok várnak rá.","id":"20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc97ef67-8fe1-4c37-9b87-81befad91f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f993b64-94b4-42e6-add5-cda5941211e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Nagy_portyazasra_kesz_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:04","title":"Újra jelentkezett a Facebookon Szijjártó Péter és most előre elárulta a tervezett utazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban kezelnék Alekszej Navalnijt.","shortLead":"Németországban kezelnék Alekszej Navalnijt.","id":"20200821_Nincs_szallithato_allapotban_a_megmergezett_orosz_ellenzeki_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d895fc-799f-4ed7-ab06-d3be5ef372de","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Nincs_szallithato_allapotban_a_megmergezett_orosz_ellenzeki_politikus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:34","title":"Nincs szállítható állapotban a megmérgezett orosz ellenzéki politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és legnépszerűbb vezetője. A politikust valószínűleg megmérgezték, ha ez így van, ő már a sokadik azon orosz ellenzékiek listáján, akiket így próbáltak meg kiiktatni a közéletből. A hatalom természetesen most is tagad.","shortLead":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és...","id":"20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bccba5e-7e46-401a-bbf7-9206f4aa35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"Oroszországban nem először fordul elő, hogy ártalmas az egészségre az ellenzékiség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70 százaléka éri el, míg 10 éves korig a vállalkozások 46 százaléka jut el - közölte az Opten.","shortLead":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70...","id":"20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4c4fbe-b3b3-4ccd-a379-576d9aa124f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:48","title":"Egyre több céget alapítanak a magyarok, de egyre többen is hullanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","shortLead":"Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség.","id":"20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dbd47-6784-4e57-a9cc-c1f00e4c8c91","keywords":null,"link":"/sport/20200819_MLSZ_Jarvanyugyi_felelosoket_kell_kinevezniuk_az_elvonalbeli_focikluboknak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:42","title":"MLSZ: Járványügyi felelősöket kell kinevezniük az élvonalbeli focikluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","id":"20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ad107-3312-4a8c-853f-bda94f2bb7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:34","title":"Egy nap alatt 5400-an haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett bejegyzésében.","shortLead":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett...","id":"20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b748b3-f1ec-4b85-a2b3-15a777a115b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:05","title":"Karácsony: Zöld és szociális fordulatra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","shortLead":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","id":"20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cd282-8f21-4735-91f1-2ebd97691cde","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:28","title":"Fehérorosz külügyminiszter: szükségesek a változások, de nem forradalom árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]