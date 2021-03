Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra költhessék a pénzt, amire a fővárosnak valóban szüksége van – értékelt a főpolgármester.","shortLead":"Jó hír, hogy az eddig vártnál több uniós forrást kaphat Budapest, de most jönnek a nehéz tárgyalások, hogy arra...","id":"20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6017465-77ee-4543-867d-17beecfade1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_budapest_fejlesztesek","timestamp":"2021. március. 18. 17:19","title":"Karácsony: Jövő héten indulnak a tárgyalások, mire költhetnek Budapesten 3000 milliárd forint uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","shortLead":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","id":"20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971d39ea-ab8c-4485-8aa0-fba1f785b0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","timestamp":"2021. március. 19. 16:55","title":"Egy 2500 éves bronzszobrot mosott ki az eső a földből Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa a Facebookon. ","shortLead":"Egészségügyi, környezetvédelmi és közlekedési programot vázolt fel a budapesti fejlesztések kormánybiztosa...","id":"20210318_furjes_balazs_budapest_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05daa95-02f4-4f36-921d-fa94933a573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7cedab-1420-4ee3-84d3-b2d7fa7e724f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_furjes_balazs_budapest_program","timestamp":"2021. március. 18. 16:44","title":"Fürjes 3000 milliárd forint uniós forrás elköltését lengette be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba keveredik saját zenekara társaságában. Igaz, rajzolt alakjukban.



","shortLead":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba...","id":"20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3641-e278-457e-8229-98171285a0e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Rajzfilmfigurává változott Balanyi Szilárd – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak mondta ki.","shortLead":"Az oxfordi egyetem és a svéd gyógyszergyártó oltóanyagát azután kezdik újra használni, hogy az Európai...","id":"20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174a273-6836-4733-b1d9-c52c1a8cfb7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_astrazeneca_franciaorszag","timestamp":"2021. március. 20. 07:03","title":"Újra beadják az AstraZeneca vakcináját Franciaországban, de csak az 54 évesnél idősebbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél pontosabb térképét. ","shortLead":"A Föld egy lapos korong. Ezen az alapon készítette el három amerikai professzor a Föld (szerintük) minden eddiginél...","id":"202111_uj_vilagterkep_pontositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b751ff-91a0-47f8-83cb-342db665aa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad125247-1acd-4835-b1b0-56034bcf973a","keywords":null,"link":"/360/202111_uj_vilagterkep_pontositas","timestamp":"2021. március. 18. 14:00","title":"Az új világtérkép igen furcsán néz ki, de cserébe végre pontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben összesen hét autó ütközött össze, de csodával határos módon senki nem sérült meg.","id":"20210319_m5_os_autopalya_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec1ba81-e06b-4c8f-b24c-65c6bbe36ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b40dd-7b46-4f70-b024-214ccad60391","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_m5_os_autopalya_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 09:53","title":"Többeknek nekiment egy forgalommal szemben autózó bolgár sofőr az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]