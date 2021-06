Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták, mik a határai ennek a módszernek.","shortLead":"A Covid-járvány megmutatta, mennyire hasznos előrejelzést ad a szennyvíz. Amerikai kutatók most azt is megvizsgálták...","id":"202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cb5fbc-5eb7-499a-a8ed-1919b2631923","keywords":null,"link":"/360/202123_virus_aszennyvizben_a_dolgok_lefolyasa","timestamp":"2021. június. 12. 13:40","title":"Megtalálták a szennyvízalapú járvány-előrejelzés problémás pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Karácsony Gergely bemutatta a jóvátétel kétszer kilenc pontját, melyeket kormányváltás után azonnal el lehet kezdeni. ","shortLead":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és...","id":"20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77de45-ea11-4820-ac93-97b65e65b2e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","timestamp":"2021. június. 12. 11:51","title":"18 pontban mutatta be a kormányváltás utáni azonnali intézkedéseket Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","shortLead":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","id":"20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47f213-6951-4eaa-a068-e2f26bf69b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","timestamp":"2021. június. 11. 12:45","title":"Publicus: A kormánypártiak több mint fele szerint is helytelen, hogy a közpénz magánfenntartású alapítványokhoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg időszakok, de ugyanez megfigyelhető az óceánokban is. A nagy intenzitású tengeri hőhullámok gyakorisága 20-szorosára nőtt az iparosodás előtti időkhöz képest, amihez az ember okozta éghajlatváltozás jelentős mértékben hozzájárult – összegezte Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket érthető formában közlő Másfélfok oldalon közzétett cikkében.","shortLead":"A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg...","id":"20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70defe2-e8f7-4a07-9701-102395d0f2c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_oceani_hohullamok_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 10:03","title":"Meteorológus figyelmeztet: jönnek a pusztító hőhullámok, egyre gyakrabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nagy a dugó az M3-as autópályán is Nyíregyháza felé Gödöllő térségében.","shortLead":"Nagy a dugó az M3-as autópályán is Nyíregyháza felé Gödöllő térségében.","id":"20210611_forgalom_M7es_M5os_M0as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005ea781-d313-4ef3-a06f-638e6c45933e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_forgalom_M7es_M5os_M0as","timestamp":"2021. június. 11. 19:32","title":"Araszol a forgalom az M7-esen és az M5-ösön, kilométeres a dugó az M0-s autótúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628","c_author":"H. A.","category":"elet","description":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","shortLead":"Esőben nem akkora buli, de száraz időben biztosan nagy élmény lesz több ezer emberrel együtt szurkolni.","id":"20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8b47a1-c127-492e-918a-a65036c4b628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2c46a5-c592-4cda-ade1-03b054cb2465","keywords":null,"link":"/elet/20210611_foci_eb_euro_2020_szurkoloi_zona_varosliget","timestamp":"2021. június. 11. 16:25","title":"Gigantikus kivetítők, játékok és foci orrvérzésig – megnyílt az Eb szurkolói zónája a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]