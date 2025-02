Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karla Sophía Gascón azt reméli, döntésével a filmet művészi szempontból fogják értékelni, nem pedig a botrány miatt, amely körülötte kialakult.","shortLead":"Karla Sophía Gascón azt reméli, döntésével a filmet művészi szempontból fogják értékelni, nem pedig a botrány miatt...","id":"20250207_emilia-perez-film-karla-sophia-gascon-botrany-oscar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2.jpg","index":0,"item":"da56988b-7de1-45d1-ac8a-a6833bf61270","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_emilia-perez-film-karla-sophia-gascon-botrany-oscar","timestamp":"2025. február. 07. 15:07","title":"Nem nyilatkozik többet az Emilia Perez-film rasszista botrányba keveredett színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt, hogy a lakásban is van belőlük.","shortLead":"A volt férj a közösségi médiában is posztolt arról, hogy vannak lőfegyverei. A nő nagyon aggódott amiatt...","id":"20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb395a8-a650-4784-bdc4-c5e874d1310e.jpg","index":0,"item":"dd52d0eb-a200-48be-9f3c-852302f17ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_japan-no-emberoles-ir-ferfi-lefoglalt-fegyverek-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Fegyvereket foglaltak le a Budapesten megölt japán nő lakásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez „technológiasemleges” megközelítést ajánl.","shortLead":"Az enyhítést már megalapozta egy múlt héten kiadott uniós stratégiai dokumentum, ami a klímacélok eléréséhez...","id":"20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f119d655-2362-4c90-84a9-4d9cac1440fe.jpg","index":0,"item":"2f0f83a8-14f6-42bf-9c5d-4fda2e613cee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_eu-hibrid-engedelyezes-2035-eladas","timestamp":"2025. február. 06. 13:26","title":"Hátraarc az EU-ban: mégis engedélyeznék a hibridek eladását 2035 után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b65e7-99d1-40d2-b5cf-fb73ba43a71c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Bizottság felkapta az uniós szintű villanyautó-támogatás bevezetésének gondolatát. Az elképzelés jó, de az úton sok a kátyú és az elágazás.","shortLead":"Az Európai Bizottság felkapta az uniós szintű villanyautó-támogatás bevezetésének gondolatát. Az elképzelés jó, de...","id":"20250207_hvg-e-auto-unios-tamogatas-autogyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/832b65e7-99d1-40d2-b5cf-fb73ba43a71c.jpg","index":0,"item":"3ddcc24e-34d3-41da-abe6-e116ad17a2cd","keywords":null,"link":"/360/20250207_hvg-e-auto-unios-tamogatas-autogyartok","timestamp":"2025. február. 07. 15:05","title":"Járhat-e nagyobb támogatás egy magyar e-autósnak, mint egy németnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250207_Marabu-Feknyuz-Diktator-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798faf82-e0ae-44c8-9204-df7184f0a9cb.jpg","index":0,"item":"cbc7ab29-37d3-4b51-9116-75d72abfaa37","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_Marabu-Feknyuz-Diktator-kor","timestamp":"2025. február. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Diktátor kor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön is megtapasztalták, mire képes a légnyomáskülönbség.","shortLead":"A fizikusok, repülőmérnökök pontosan el tudják mondani az elméleti hátteret, de vannak a néhányan, akik a saját bőrükön...","id":"20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2131353b-18bb-4209-92ca-9529c42c5614.jpg","index":0,"item":"50cc899b-b12e-4ced-bf14-18281e895193","keywords":null,"link":"/elet/20250207_mi-tortenik-a-repulovel-ha-kitorik-az-ablaka","timestamp":"2025. február. 07. 05:33","title":"Mi történik a repülővel, ha kitörik az ablaka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","shortLead":"A követeléseik első pontja Koós Pál távozása.","id":"20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83.jpg","index":0,"item":"1ab7442a-1242-4e3e-8a42-58be149d6d69","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_moholy-nagy-muveszeti-egyetem-mome-hallgatok-targyalas-rektor-koos-pal-boszormenyi-nagy-gergely","timestamp":"2025. február. 06. 06:04","title":"Nem tárgyalnak a MOME hallgatói, amíg a rektor le nem mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]