Örülök, hogy már túl öreg leszek, amikor ő dominálja majd a játékot. Csak csodálni tudom, amit véghez vitt, a selejtezőből indulva. Két évig nem játszott, most meg elvert mindenkit. Új szupersztárja van a sportágunknak

– ezekkel a szavakkal méltatta Mark Williams a legyőzőjét, Csao Hszin-tungot a sznúker-világbajnokság döntője után.

A fináléban a walesi pocsékul kezdett, kínai ellenfele azonnal elhúzott tőle 7-1-re. Williams legkisebb hátránya a mérkőzés során négy frame-es volt, a második nap délelőttjén Csao már kilenccel járt előtte (17-8), így este már csak egyet kellett nyernie, hogy lezárja a találkozót. Az ötven évével a valaha volt legidősebb döntős azonban megmutatta, hogy nem véletlenül háromszoros világbajnok (2000, 2003, 2018): remek játékkal sorozatban négy frame-et hozott, de attól messze volt, hogy megszorongassa riválisát.

Williams nagyot küzdött, de akkora hátrányból, amekkorát az első nap végére összeszedett, a döntőben még senkinek sem sikerült győznie a sznúker-vb-k történetében. A legnagyobb visszatérést Dennis Taylor produkálta a sportág leghíresebb mérkőzésén, 1985-ben. Steve Davis simán nyerte az első nyolc frame-et, a következő kilencből azonban nyolcat Taylor húzott be. 17-17-nél döntő frame következett, amelyben ismét Taylor győzött, így a trófea és a fődíj is az övé lett.



A 2023-as torna elődöntőjében Luca Brecel még ennél is nagyobb, 9 frame-es hátrányt dolgozott le Sze Csia-hujjal szemben: 5-14-ről végül 17-15-re nyerte a meccset, a fináléban pedig a négyszeres vb-győztes Mark Selby ellen diadalmaskodott.

A 28 éves Csao végül 18-12-re nyerte meg az 1977 óta hagyományosan a sheffieldi Crucible Színházban megrendezett világbajnokságot, ő az első kínai sznúkeres, akinek ez összejött. Azonnal elő is került egy kínai zászló, azzal a hátán ünnepelte a sikerét, meglehetősen visszafogottan. „Olyan ez, mint egy álom. Nem is tudom elhinni. Nagy volt a nyomás, feszültek az idegek. Tudtam, ha hibázok, gyorsan visszakapaszkodik az ellenfelem. Nagyon ideges voltam ma este. Mark még mindig topjátékos, és komoly nyomást helyezett rám. Ő a legjobb” – mondta a győzelme után.

Homályosan

Ha ma már nem is Williams a legjobb, kétségtelen, hogy a sportág nagyjai közé tartozik, és annak ellenére jutott el az egyik legrangosabb torna döntőjéig, hogy az utóbbi időben rohamosan romlik a látása. „A szemeim teljesen tönkrementek. Az utóbbi fél évben sokkal rosszabb lett a helyzet. Korábban még csak a távoli golyókat láttam homályosan, most már minden homályos. Kicsit aggasztó, de most ezzel kell együtt élnem, meglátjuk, mi lesz a világbajnokság után (…) Nehéz, egyébként is nehéz, de a biztonsági lökéseknél, vagy amikor távoli zsebbe kell eltennem a golyót, leginkább csak találgatok” – mondta márciusban. Arról is beszélt, hogy edzés közben mindez kevésbé zavarja, de a versenyeken más a világítás, ami tovább nehezíti a dolgát.

Mark Williams a 2025-ös sznúker-világbajnokságon AFP / Oli Scharff

A problémáról persze a vb alatt is kérdezték. Azt mondta, az edzőjével, Lee Walkerrel mindenfélét kipróbáltak, hogy megtudják, mi a legkényelmesebb a számára, előfordult, hogy kontaktlencsét viselt, volt, hogy szemüveget, máskor semmit. „Lee-re hagytam a döntést, mert ő tudja, mikor játszom jól és hogyan ütöm meg a golyókat, ő pedig azt mondta, hogy ne legyen rajtam semmi”.

Az egész tornát így csinálta végig, de június 12-re már van időpontja a szemműtétre. Miután az elődöntőben legyőzte a világelső és korábbi világbajnok Judd Trumpot, úgy viccelődött: „Nagy győzelem ez a számomra, figyelembe véve, hogy félig vak vagyok”. Aztán hozzátette: a vb-n nyújtott teljesítménye alapján akár le is mondhatná az operációt, és visszakérhetné a már befizetett előleget.

Bundától a trófeáig

Csao április 8-án játszott először azért, hogy május 5-én a győztesként hagyhassa el a Crucible-t. A selejtezőben négy meccsen kellett túljutnia, a vb-n pedig további négy játékost búcsúztatott, mire eljutott a döntőig: a tavalyi ezüstérmes Jak Jones-t, honfitársát, Lej Pej-fant, Chris Wakelint és a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivant – ellene aratta a legnagyobb arányú győzelmet, 17-7-re verte.

A közel egy hónap alatt a kínai sznúkeres összesen 111 frame-et játszott, ebből 87-et megnyert. Ő lett az első amatőr, aki a Crucible-ben világbajnok lett, és mindössze a harmadik, aki a selejtezőből feljutva diadalmaskodott, amióta a tornát Sheffieldben rendezik.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a sikere óriási meglepetés. Csao nem az ismeretlenségből érkezett, a fogadóirodák az egyik legnagyobb esélyesnek tartották, hiszen a Williams elleni győzelme egy óriási sorozat megkoronázása volt: a 47. nyertes meccse az előző 49-ből.

Csao Hszin-tung a trófeával AFP / Oli Scarff

Az ok, amiért a selejtezőbe kényszerült, meglehetősen kellemetlen: része volt a sportágat 2022-ben megrázó bundabotránynak, el is tiltották. Tavaly szeptemberben tért vissza, azóta az amatőrök számára indított Q Touron szerepelt, ahol jelentősen kilógott a mezőnyből – fölfelé.

A kínait már egészen fiatalon hatalmas tehetségnek tartották. Nyolcévesen kezdett sznúkerezni, tizenkettő volt, amikor begyűjtötte az első igazán nagy skalpját: megverte a korábbi vb-győztes Ken Dohertyt. 2013-ban már a hatszoros világbajnok Steve Davis ellen is nyert, aki később „elképesztően jónak” nevezte a játékát, és az ifjú Ronnie O’Sullivanhez hasonlította. Aki maga is elismerően nyilatkozott a fiatalról 2019-ben: „Figyeljék csak, csodálatos. Ő lehet majd a sznúker Roger Federerje”.

A profik között 2016-ban próbálhatta ki magát, és bár jelentős sikereket akkor még nem ért el, szépen gyűjtögette a pontokat: a 2019-2020-as szezont már a világranglista 29. helyén zárta. Az áttörést 2021 hozta el számára, amikor megnyerte az UK Championshipet, a sportág úgynevezett Triple Crown-versenyét (a másik kettő a vb és a Masters). Azzal, hogy a fináléban megverte a későbbi vb-győztes Luca Brecelt, bekerült a világ legjobb tíz játékosa közé, és ő lett a legmagasabban rangsorolt kínai sznúkeres. Aztán minden összeomlott.

Életfogytig eltiltva

2022 végén tört ki a sznúkersport történetének legnagyobb bundabotránya, amelyben tíz kínai versenyző volt érintett. Ők a később beigazolódott gyanú szerint mérkőzéseket manipuláltak, játékosokat környékeztek meg, hogy vegyenek részt a csalásban, és fogadtak is.

Mivel az Egyesült Királyság számít a sportág központjának, a legjobb akadémiák is ott működnek, sok külföldi költözik oda, hogy a legjobb körülmények között és a legjobb ellenfelekkel készülhessen. A tíz bundázó közül kilencen Sheffieldben éltek, és két ottani akadémia tagjai voltak.

A csoportból többen nem beszéltek angolul, és emiatt egyébként is sok időt töltöttek egymás társaságában, amikor pedig a koronavírus-járvány miatt utazási korlátozásokat rendeltek el, hazatérni sem tudtak, így teljesen elszigetelődtek a környezetüktől. Ketten közülük, Liang Ven-bo és Li Hang úgy határozott, hogy meccsek befolyásolásával és fogadásokkal egészíti ki a csökkenő bevételeiket, és – a zsarolás és megfélemlítés módszerét is bevetve – többeket rávettek arra, hogy társuljanak velük. Az elcsalt mérkőzésekkel több ezer fontot kerestek, akadt olyan, amely 30 ezer fontos bevételt hozott nekik, amelyből a csaló játékos ötezret kapott meg.

Liang Ven-bo 2020-ban AFP / Imaginechina / Calf-Max

A Profi Biliárd- és Sznúkerszövetséget (WPBSA) nem érte váratlanul a dolog, évek óta dolgoznak együtt a Sportradar nevű techcéggel, amely mesterséges intelligenciával támogatott eszközökkel figyeli a mérkőzéseket és az azokra kötött fogadásokat. A kínaiak összeesküvését részben éppen a gyanús fogadások buktatták le, de a vizsgálatot végzők kaptak fülest fogadásszervezőktől és informátoroktól is. A nyomozás során az érintett játékosok telefonjait is átvizsgálták bizonyítékok után kutatva, és találtak is szép számmal, például kompromittáló szöveges és hangüzeneteket.

A tíz kínai játékosra végül különböző hosszúságú eltiltást szabtak ki a tetteik súlyát mérlegelve. Ven-bo és Hang soha többé nem sznúkerezhet versenyszerűen, és jelentős, 43 ezer fontos pénzbüntetést is kaptak. A legolcsóbban éppen Csao Hszin-tung úszta meg: eredetileg is „csak” 30 hónapot kellett volna kihagynia, ám mivel gyorsan elismerte, hogy részese volt a csalásnak, és bűnösnek vallotta magát, 20 hónapra csökkentették a büntetését. Mint kiderült, ő maga nem bundázott, de tudott az ügyről, játszott olyan honfitársa ellen, aki manipulálta az eredményt, és ő maga is fogadott sznúkermeccsekre.

Mindennek ellenére – vagy talán pont ezért – Csaót nem fogadták ellenségesen a Crucible-ben, sőt a közvetítések során hallható volt, hogy időnként kifejezetten szurkolt neki a közönség. Persze vannak olyanok, akik szerint nem kellett volna visszaengedni a sportba, a többség – a legnagyobb ellenfelek is – barátságosan viszonyultak hozzá. „Csao letöltötte a büntetését, kifizette a rá kiszabott bírságot és jól cselekedett: kezdettől megbánást mutatott, nyilvánosan bocsánatot kért és végigjárta a sportba visszavezető utat. Amikor emberek belekeverednek valamibe, fiatalok és talán belerántják őket olyasmibe, amit egyébként nem akarnak megtenni, van visszaút” – vélekedett róla Jason Ferguson, a WPBSA elnöke.

Sznúkerőrület Kínában

Csao csak a negyedik nem egyesült királyságbeli vagy ír játékos, akinek a sportág 1969 óta íródó modern érájában – amióta kieséses rendszerben zajlanak a küzdelmek – sikerült megnyernie a világbajnokságot. Hazájában óriási népszerűségnek örvend a sznúker, becslések szerint 50 millióan játsszák az ország 300 ezer termében. A legnagyobb televíziós közönsége is ott van a sportágnak: a World Snooker és a CCTV5 együttműködése révén 150 millió háztartásba juthatnak el a sznúkerverseny-közvetítések.

AFP / Oli Scharff

Az első ázsiai sznúkerjátékos, akinek sikerült a világranglista élére kapaszkodnia, Ting Csün-huj volt, a vb-döntőt azonban elvesztette Mark Selby ellen 2016-ban. Jason Ferguson szerint Csao mostani győzelme új szintre emeli majd a sportág iránti rajongást Kínában.

A kínaiak már eddig is ostromolták a sznúkervilág tetejét, szakértők arra számítanak, hogy a jövőben ők fogják dominálni a sportágat – főleg az ötvenedik évük körül járó „nagyok”, O’Sullivan, Williams és John Higgins visszavonulása után. Fölfelé törekedésük abban is megmutatkozik, hogy az idei vb televízióban is közvetített szakaszába tíz kínai játékos jutott be, akik közül csak négyen voltak ott az automatikusan kvalifikáló legjobb 16 között.

Mindez figyelmeztetésül kell hogy szolgáljon a hagyományosan erős sznúkernemzeteknek is. „A sznúker Kínában ott van az iskolákban, jelentős sportágnak számít. Ezzel meg kell küzdenünk az Egyesült Királyságban, mert itt az iskolákban nem lehet ezt játszani, van viszont atlétika, rögbi, futball, meg a több hagyományos sportág. Kínában a sznúkert ugyanolyan jónak látják, mint bármely olimpiai sportot, és emiatt a tehetségeik is más utat járnak be” – nyilatkozta a WPBSA elnöke.

Nyitóképünkön Csao Hszin-tung a világbajnokságon. Fotó: AFP / Xinhua / Zhai Zheng