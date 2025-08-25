Feltörték a Vueltán az egyik legnagyobb kerékpáros csapat kamionját, 18 biciklit loptak el

Veszélybe került a Visma – Lease a Bike további szereplése a Vueltán, hétfőre virradóra ugyanis ismeretlenek feltörték a csapat szerelőkamionját és elloptak 18 kerékpárt – írta az Eurosport.

„Éjjel ismeretlenek betörtek a szerelőink kamionjába, és több kerékpárt elloptak. Keményen dolgozunk azon, hogy teljes mértékben felkészüljünk a harmadik szakaszra és el tudjunk indulni. A rendőrség nyomozást indított az ügyben” – írta a csapat az X-en.

A Vuelta összetett állását jelenleg a Visma csapatában tekerő Jonas Vingegaard vezeti, és ő a legnagyobb esélyes a végső győzelemre is.

A Tuttobiciweb szerint a lopás miatti kár az első becslések szerint körülbelül 250 ezer euró (mintegy 100 millió forint). Néhány biciklit reggel óta már megtaláltak, a csapat várhatóan folytatni tudja majd a versenyt.

Valter Attila szintén a Visma sportolója, de jövőre már a Bahreinnél folytatja, a Vueltán pedig nem indult. A Penge vele készült podcastjét itt nézheti vissza.

Nyitóképünkön: A Team Visma-Lease a bike versenyzője, Matteo Jorgenson (jobbra) az Alpecin csapat belga versenyzője, Jasper Philipsen (második jobbra) Vuelta a Espana második szakaszán 2025. augusztus 24-én. / Fotó: AFP / Marco BERTORELLO