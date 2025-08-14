Úgy tűnik, Valter Attila a Vueltán sem indul

2019 óta ez lehet az első olyan naptári év, amikor egyik háromhetes kerékpárversenyen sem vesz részt a magyar sportoló.

  • HVG HVG
Úgy tűnik, Valter Attila a Vueltán sem indul

Nem lesz tagja a Visma csapatának Valter Attila az év utolsó háromhetes versenyén, a Vuelta Españán – írja holland sajtóértesülésre hivatkozva az nso.hu. A lap szerint a Vismával kapcsolatban általában jól értesült wielerflits.nl-nek több, meg nem nevezett forrása azt mondta, hogy az alábbi nyolc kerékpáros alkotja majd a csapatot: Dylan van Baarle, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson, Wilco Keldermann, Sepp Kuss, Ben Tulett, Jonas Vingegaard és Alex Zingle.

Korábban az olimpiai negyedik helyezett magyar bringás neve is ott szerepelt a procyclingstats.com oldalán a Vueltán indulók között, néhány nappal ezelőtt azonban már kikerült a programjából a verseny.

Valter tavalyelőtt és tavaly is ott volt a spanyol körön a Visma versenyzőjeként, előbb a 22., utóbb a 25. helyen zárt az összetettben.

A lap megjegyezte: ha Valter tényleg nem lesz ott a Vueltán, akkor 2019 óta először nem vesz részt egy naptári évben egyetlen háromhetes megmérettetésen sem.

A magyar sportoló augusztus elején jelentette be, hogy az idény végén elhagyja a Vismát, és jövőre a Bahrain Victoriousban folytatja a pályafutását.

Valter Attila: Olyan versenynap nincs, hogy nem fáj – Penge podcast Szilágyi Áronnal

„A bukásoktól, brutális sérülésektől való félelem folyamatosan bennem van” – meséli Valter Attila országútikerékpár-versenyző a Penge podcast legújabb adásában, ahol célokról és álmokról beszélget a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal és Kenyeres András mentáltrénerrel, valamint arról is, milyen gondolatok futnak át az agyán egy esés után, mekkora nyomást jelentett számára a 2021-es berobbanása, hogyan jutott el a világ egyik legjobb kerékpárcsapatába, és milyen hatással vannak rá a kommentek.

2025 33. lapszám