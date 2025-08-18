Elárulta Valter Attila, miért igazol el a Vismától

„Már nagy szükségem volt rá” – ezzel indokolta a profi kerékpárversenyző, Valter Attila, hogy miért nem hosszabbított szerződést jelenlegi csapatával, a Visma-Lease a Bike-kal, és igazolt a Bahrain Victorious együtteséhez.

A sportoló a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy az elmúlt három évben megtanulta a Vismánál, amit megtanulhatott, és kihozta a maximumot az együttműködésből, „viszont sokkal többet szeretnék még elérni, sokkal többet szeretnék magamért is versenyezni, és azt érzem, hogy ezt ebben a közegben már nem fogom tudni meglépni”.

Azt mondta, az év eleje óta foglalkoztatta a kérdés, hogy milyen irányt vegyen a karrierje. „Nehéz volt a nemet kimondani a Vismának, de most minden nappal egyre inkább úgy érzem, hogy jól döntöttem” – magyarázta.

Hozzátette azt is, hogy semmiért sem szeretné a csapatot hibáztatni, „de egyértelmű, hogy ahogy idén együtt dolgoztunk, és amilyen mentális és fizikális formában voltam idén, arra nem tett jó hatást a Vismának a rendszere”. Az előző két évben azonban, amikor jó formában volt, elképesztően jó dolgokat tudott kihozni belőle a csapat. A váltás szerinte megoldást jelenthet azokra a sportpszichológiai problémákra, amelyekkel az utóbbi időben szembesült.

Azt is elárulta, hogy több ajánlatot is kapott, de a Bahrain kereste a legtöbbször, „és velük éreztem leginkább a kémiát, velük érzem azt, hogy egy nyelvet beszélünk, egy a filozófiánk, hogy beleillek ebbe a csapatba”.

Arra a kérdésre, hogy a Bahrainnél milyen szerepben számítanak majd rá, azt felelte: sokkal komolyabb feladat vár rá. „Sokkal többet kell majd nekem teljesítenem, talán nagyobb is lesz rajtam emiatt a nyomás, de már a télen úgy fogok készülni, hogy tudom majd, nagyjából melyik versenyeken fogok elindulni, ebbe is elég sok beleszólásom van.”

Fontosnak nevezte, hogy úgy érzi, hisz benne a csapat, számít nekik, hányadikként végez. Úgy fogalmazott: mindig igyekszik kihozni magából a maximumot, de egyre nehezebb volt úgy dolgoznia, hogy az egyik versenyen segítőként számítanak rá, a következőn pedig azt mondják neki, megpróbálhat nyerni. „Sokkal jobb lesz remélhetőleg az a fajta hozzáállás, amiben leszek jövőre, hogy megpróbálok minél többet nyerni, és akár akkor segíteni is tudok” – fűzte hozzá.

A teljes videót itt nézheti meg:

Igaznak bizonyult az a holland sajtóértesülés, amely arról szólt, hogy Valter nem indul az év utolsó háromhetes versenyén, a Vuelta a Españán.

A Visma hétfőn hirdette ki nyolcfős keretét, amely a dán Jonas Vingegaard sikeréért dolgozik majd. A névsorban helyet kapott a két évvel ezelőtt épp Vingegaard-t megelőzve diadalmaskodó amerikai Sepp Kuss és honfitársa, Matteo Jorgenson, a holland Dylan van Baarle és Wilco Kelderman, a belga Victor Campenaerts, a brit Ben Tulett és a francia Axel Zingle.

A háromszoros magyar bajnok, a 2020-ban Tour de Hongrie-t nyert Valter távolmaradása azt jelenti, hogy 2019 után ismét úgy telik el az országúti kerékpáros idény, hogy magyar bringás nem kap szerepet Grand Tour-viadalon.