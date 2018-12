Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"488098ed-b07b-4a4f-8ed2-9da82742fa27","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket vagy a kollegáinkat, érdemes átnézni a digitális fotótárunkat. Az alábbiakban adunk pár ötletet, hogyan tudjuk a képeket csodaszép meglepetésekké változtatni.","shortLead":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket...","id":"20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=488098ed-b07b-4a4f-8ed2-9da82742fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99db0c-e851-4a2b-8694-845fef29462f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","timestamp":"2018. december. 06. 07:30","title":"De mit adjak neki? – 7+1 egyszerű saját készítésű ajándéktipp karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","shortLead":"A csapat így két pontot visz a középdöntőbe.","id":"20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8154230-64e2-4549-befd-7d1679b1da1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9280935-de22-40f5-bdc7-5799ed8b16fe","keywords":null,"link":"/sport/20181205_3226ra_vertuk_a_spanyol_csapatot_a_kezilabdaebn","timestamp":"2018. december. 05. 22:27","title":"Kézi-Eb: 32-26-ra verte Spanyolországot a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet megnézni. Van, ahol tavalyról raktak el havat, de 0 fok felett nem merik kivinni.","shortLead":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet...","id":"20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa211e3-8978-43a7-a524-10950f2f5950","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","timestamp":"2018. december. 05. 11:36","title":"Törlik a Lappföldre induló repülőket a brit utazási irodák, mert nincs hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben a világhírű fizikus az emberi gyengeség termékeként veti el Istent, és küszködik zsidó identitásával. ","shortLead":"A becsült ár két-háromszorosáért, 2,89 millió dollárért (826 millió forint) kelt el egy keddi New York-i árverésen...","id":"20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de3eb6-b787-46e7-96f3-b13f0c3b2797","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Rekordaron_kelt_el_Albert_Einstein_levele_amelyben_hatat_forditott_Istennek","timestamp":"2018. december. 05. 09:17","title":"Rekordáron kelt el Albert Einstein levele, amelyben hátat fordított Istennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen egy másik pokémonmesterrel csatázni.","shortLead":"A Niantic Labs újdonságát több mint két évig tartó fejlesztés előzte meg, hamarosan pedig bárki kipróbálhatja, milyen...","id":"20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f750ba4-119c-4756-b03b-728f58295a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d7e7-9334-4b6e-9563-39b981f67249","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_niantic_pokemon_go_mesterek_csata_parbaj_trainer_battles","timestamp":"2018. december. 05. 11:33","title":"Jön a Pokémon Go nagy újítása, egymás ellen is csatázhatnak a mesterek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is használható. Most a Kickstarteren várják a megrendeléseket.","shortLead":"Az olasz Audioweld nemrég állt elő a Syntwatch nevű karórával, ami nemcsak az időt mutatja, de minihangszerként is...","id":"20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac46ddab-b8bd-43a7-8dff-84aa4b6ba9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55e9ac2-2b37-4376-92c6-fe08cb8e78c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_audioweld_synthwatch_karora_kickstarter_projekt","timestamp":"2018. december. 05. 15:03","title":"Megcsinálják a karórát, ami egyben szintetizátor is – de nem biztos, hogy ez jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ed2fdc-207c-4c29-9d06-d3fc6a072a34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiemelt beruházásokat ezentúl már az előtt elkezdhetik megvalósítani, hogy a helyet adó ingatlan telekalakítását befejezték volna. A javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be.","shortLead":"A kiemelt beruházásokat ezentúl már az előtt elkezdhetik megvalósítani, hogy a helyet adó ingatlan telekalakítását...","id":"20181205_Debreceni_csoda_hamarabb_lehet_gyara_a_BMWnek_minthogy_barki_tiltakozhatna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ed2fdc-207c-4c29-9d06-d3fc6a072a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64744a-23dc-4d87-9626-52771e5eb75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Debreceni_csoda_hamarabb_lehet_gyara_a_BMWnek_minthogy_barki_tiltakozhatna","timestamp":"2018. december. 05. 11:13","title":"Debreceni csoda: hamarabb lehet gyára a BMW-nek, minthogy bárki tiltakozhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén csak laboratóriumok, hangárok és egy krematórium található. ","shortLead":"Az országban nem szívesen látott bevándorlókat Dánia egy nehezen megközelíthető szigetre telepítené. Lindholm szigetén...","id":"20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf4ef39-d5c8-474d-ad33-f53abf9b3c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6e6f30-a991-431c-957e-5241b1141657","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Egy_szigetre_szamuzne_Dania_a_nemkivanatos_migransokat","timestamp":"2018. december. 04. 16:01","title":"Egy szigetre száműzné Dánia a nemkívánatos migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]