Bár korábban is alkalmazták már kisebb gyártók, a 2017-es jubileumi iPhone-nál ismerhette meg a világ azt a bizonyos szenzorszigetet (notchot), amelyik többek között a szelfikamerát is takarja. Kezdetben sokan gúnyolódtak ezen a megoldáson (például a Samsung is), azonban lassanként az androidos világ is a magáévá tette ezt a megoldást (beleértve a Samsungot is).

A notch az idők során azért ilyen-olyan átalakításokon átesett, a már említett Samsung például többféle megoldást is kínál: szenzorsziget helyett kis lyukat (Infinity O), V alakú bevágást (Infinity V), U alakú bevágást használ.

Szóval megszoktuk már a notchot a mobilvilágban, de arra csak kevesen gondoltak, hogy a notebookok közé is beférkőzik ez a jellemző. Az ASUS kiadta a ZenBook S13 notebookot, méghozzá szenzorszigettel. Ezúttal azonban ne bevágást képzeljünk el, az ASUS ehelyett egy kis kitüremkedést tett a képernyő tetejére, ez alatt bújik meg a webkamera. A megoldás előnye, hogy igencsak vékony lehet a keret a 13,9”-es kijelző körül (büszkén hirdeti is a gyártó, hogy ennek a gépnek van a legvékonyabb kerete a világon), és így a ZenBook S13 képernyő-test aránya 97 százalék (ez is egyedülálló a világon). Még a notch nélküli „csupakijelzős” Oppo Find X telefonnál is „csak” 94 százalék ez az arány.

Ami a specifikációkat illeti, a Windows 10-et futtató gépet jól eleresztették. Lehet választani a négymagos, nyolcadik generációs Intel i5 vagy Intel i7 processzor közül, és akár 16 GB RAM is dolgozhat a gépben 1 TB-os SSD mellett. Opcionális az Nvidia MX150 grafikus kártya. Van ujjlenyomat-olvasó is, a toucpadbe építve. A 13,9”-es IPS kijelző felbontása 1920 x 1080 pixel. A notebook összességében 12,9 mm vékony, és a tömege alig több egy kilónál (1,1 kilogramm).

A ZenBook S13 valamikor az év elején jelenik majd meg, de az áráról egyelőre még nincs információ.

