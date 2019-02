Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit nézték el.","shortLead":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit...","id":"20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c9e36d-d70f-4fd5-87fc-a73f47d98a2c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","timestamp":"2019. február. 20. 17:22","title":"Rászólt a hivatal egy 102 éves férfira, hogy iratkozzon be az óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0265992e-309a-42d8-ab97-e59d894eeecc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"92 éves korában elhunyt Kautzky József Jászai Mari-díjas színész.","shortLead":"92 éves korában elhunyt Kautzky József Jászai Mari-díjas színész.","id":"20190220_Elhunyt_Kautzky_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0265992e-309a-42d8-ab97-e59d894eeecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d006d2a-5bac-46b8-aa2d-dbeef81a4758","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_Elhunyt_Kautzky_Jozsef","timestamp":"2019. február. 20. 18:39","title":"Elhunyt Kautzky József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.","shortLead":"A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is...","id":"20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a009f8-f2fd-48f8-8881-568301413d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d64a15-0a1c-424b-a52b-9504cf7d2c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Szelfikbol_es_lakatokbol_epit_nemzetkozi_farnchiset_egy_fiatal_magyar_vallalkozo","timestamp":"2019. február. 21. 14:10","title":"Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","shortLead":"Már most jóval drágább a kenyér, mint egy éve, és nincs vége az áremelkedésnek.","id":"20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7041e08c-9d7a-4edc-9225-515427d18ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Tovabb_dragulhat_a_kenyer","timestamp":"2019. február. 20. 17:47","title":"Tovább drágulhat a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","shortLead":"Ilyen fiatal sportolónál még soha nem mutattak ki doppingszert Magyarországon. ","id":"20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0128aa1f-bc4b-48df-9b5e-7d668026c30a","keywords":null,"link":"/sport/20190221_15_ev_alatti_magyar_korcsolyazo_vereben_mutattak_ki_doppingszert","timestamp":"2019. február. 21. 19:23","title":"15 év alatti magyar korcsolyázó vérében mutattak ki doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","shortLead":"A szerkezetet a Dráva utca és a pesti rakpart kereszteződésének vonalában találta olvasónk. ","id":"20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f30b94-7815-42f8-861a-ff29d9473c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b2faa-5505-4c46-93d4-47b4b774ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Bombat_talalt_a_Dunaparton_egyik_olvasonk__fotok","timestamp":"2019. február. 20. 19:22","title":"Bombát talált a Duna-parton egyik olvasónk – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Estére egyre többfelé ered el az eső az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63cf76-f076-4eea-8945-844697c010c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_derusrol_borusra_valt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. február. 21. 05:09","title":"Derűsről borúsra vált ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például a paleo(lit) diéta is. Az új eredmények azt is alátámasztják, hogy a szénhidrátok nem feltétlenül kerülendők, ahogy sokan állítják.","shortLead":"Ausztrál kutatók megfejthették, miért rövidíti meg az életet a magas fehérjetartalmú étrend, mint amilyen például...","id":"20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792a70d0-a8a1-4954-bd8a-a73c5726be55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc6d3d-4b09-4958-8668-744e7b20383b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_magas_feherjetartalmu_etrend_egeszsegtelen_feherjedieta_szenhidratok_fogyasztasa_paleo_dieta_egeszseg","timestamp":"2019. február. 22. 12:03","title":"Megrövidíti az életet az egyik legfelkapottabb étrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]