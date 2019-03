Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd69af7-26b8-4361-875c-caa675f81e07","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Katona József Színház színésze azt mondja, alkatánál fogva nem megy tribünökre, de a közéletről megvan a véleménye.","shortLead":"A Katona József Színház színésze azt mondja, alkatánál fogva nem megy tribünökre, de a közéletről megvan a véleménye.","id":"20190321_Kocsis_Gergely_Kiborit_hogy_a_hatalom_hulyere_vesz_minket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fd69af7-26b8-4361-875c-caa675f81e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b0abd-c7d8-4b58-b041-40e07f640c8a","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Kocsis_Gergely_Kiborit_hogy_a_hatalom_hulyere_vesz_minket","timestamp":"2019. március. 21. 14:01","title":"Kocsis Gergely: Kiborít, hogy a hatalom hülyére vesz minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen – mondta ki az Alkotmánybíróság március 5-én kelt, de 20-án közzétett határozatában, és megsemmisítette a Csepel-szigeten fekvő Makád község helyi rendeletének egyik pontját.","shortLead":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen –...","id":"20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bdab2-3ff5-4c0c-bf50-6d95388ab9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","timestamp":"2019. március. 20. 16:18","title":"Az Alkotmánybíróság lecsapott Makádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","shortLead":"Tessék szépen összeházasodni, mondja az állam. ","id":"20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042cc37b-3c54-4ab4-8eb1-2b997c69011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e51862-c38e-421e-ab06-a6dfe6bae181","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Revesz_Kenyszerhazassag","timestamp":"2019. március. 20. 15:45","title":"Révész: Kényszerházasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és tehermentesítésére a kormány 6,3 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben. Az utolsó körben mentett hitelesek kapásból vissza is vásárolhatják az ingatlanjaikat nagyon kedvező feltételekkel az eszközkezelőtől. A programba összesen több mint 36 ezer ingatlan került be, bérlőik választhatnak, hogy egy összegben vagy részletre vásárolják-e vissza az ingatlanjaikat, esetleg maradnak az állam bérlői.","shortLead":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és...","id":"20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5954e77-47df-45bd-9358-270ba88a27dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","timestamp":"2019. március. 21. 14:00","title":"A küszködő lakáshitelesek lerohanták a mentőprogramot kapuzáráskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","shortLead":"Kezdődik a csillagászati tavasz.","id":"20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934bd14a-a6c0-47db-a71b-927ada71d75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337cc8a1-d4e2-40ef-a355-bc2cc49d30db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_Matol_egyre_hosszabbak_a_nappalok","timestamp":"2019. március. 20. 20:59","title":"Mától hosszabbak a nappalok az éjszakánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. ","shortLead":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz...","id":"20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce720019-d8d7-4ea4-ae74-f1a16866d056","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 18:46","title":"Hivatalos: Felfüggesztik a Fideszt a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Vizsgálatot kért a tejágazati szakma a hatóságoktól a szerintük túl olcsó tej miatt, amit az egyik üzletlánc árul. A bolthálózat viszont azt állítja, hogy nem volt elég tej a magyar piacon.","shortLead":"Vizsgálatot kért a tejágazati szakma a hatóságoktól a szerintük túl olcsó tej miatt, amit az egyik üzletlánc árul...","id":"20190322_Tul_olcso_tejet_arul_egy_uzlet_a_termektanacs_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e5320e-18cc-49cd-bfed-7c5b573c8489","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Tul_olcso_tejet_arul_egy_uzlet_a_termektanacs_szerint","timestamp":"2019. március. 22. 06:54","title":"Túl olcsó tejet árul egy üzlet a terméktanács szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]