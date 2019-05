Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7669c62d-34d5-4b01-8952-7ac640bca39b","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Állítólag 1:15 000-hez az esélye annak, hogy valaki csak úgy gyöngyszemet találjon egy osztrigában. Pláne egy étterem konyhájában. ","shortLead":"Állítólag 1:15 000-hez az esélye annak, hogy valaki csak úgy gyöngyszemet találjon egy osztrigában. Pláne egy étterem...","id":"20190517_A_mazlista_szakacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7669c62d-34d5-4b01-8952-7ac640bca39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074b5c9a-aeca-41ca-b6d4-83365787565b","keywords":null,"link":"/elet/20190517_A_mazlista_szakacs","timestamp":"2019. május. 17. 17:46","title":"A mázlista szakács nagyot nézett, amikor kinyitott egy osztrigát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","shortLead":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","id":"20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5054e4-0974-4294-a234-91110a1e145f","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","timestamp":"2019. május. 16. 21:45","title":"Százmilliárdos beruházást tervez Csányiék agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","shortLead":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","id":"20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6959d5-091c-4d1b-a5b7-f126481b4b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","timestamp":"2019. május. 17. 11:53","title":"Gomperz: Őrült férfiak ketrece","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","shortLead":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","id":"20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a02f8-6306-4c5f-a30a-a9c101b92e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","timestamp":"2019. május. 16. 17:36","title":"Több mint 5000 delegáltat küld az MSZP a szavazókörökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","shortLead":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","id":"20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a592075a-ec62-4782-82b3-63493e01fc6d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","timestamp":"2019. május. 17. 08:53","title":"Konténert adott ki szobaként egy leleményes holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti a kampányát. Azt is mondta: olyan médiabirodalmat szeretne, amilyen Orbánnak van.","shortLead":"A szélsőjobboldali Heinz-Christian Strache sikeres állami tendereket ígért egy magát orosznak kiadó nőnek, ha az segíti...","id":"20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367729b6-52b5-4f7b-80db-d28f8d5a8bdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Videora_vettek_Orban_baratjat_ahogy_allami_megbizasokat_igert_ha_segitik_a_kampanyat","timestamp":"2019. május. 17. 21:35","title":"Videóra vették Ibizán, ahogy az osztrák alkancellár felkínálja egy orosz nőnek, hogy vesztegesse meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","shortLead":"Közeleg a Trónok harca másnaposság.\r

\r

","id":"20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1d95a3-7d83-41df-83d2-708d08429bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Magyarorszagnyi_ember_nem_megy_dolgozni_hetfon_a_Tronok_harca_miatt_az_USAban","timestamp":"2019. május. 17. 11:59","title":"Egy magyarországnyi ember nem megy dolgozni hétfőn a Trónok harca miatt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ee55e5-1fa5-40db-bb5d-e31dc576a574","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megnéztük, mi motiválja az embereket az európai választáson. Bár igazából teljesen mindegy, a többség úgyis úgy gondolja, hogy 10-20 éven belül felbomlik az egész Európai Unió. ","shortLead":"Megnéztük, mi motiválja az embereket az európai választáson. Bár igazából teljesen mindegy, a többség úgyis...","id":"20190517_Terkepen_mutatjuk_meg_mitol_felnek_az_europaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ee55e5-1fa5-40db-bb5d-e31dc576a574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838f2af6-fe03-4c65-b7cb-97953857a94d","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Terkepen_mutatjuk_meg_mitol_felnek_az_europaiak","timestamp":"2019. május. 17. 17:00","title":"Térképen mutatjuk meg, mitől félnek valójában az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]