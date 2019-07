Átverte követőit a népszerű vlogger, nem is egy fiatal nő ült a gép előtt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli kiadásaikat. A termelők és a feldolgozók is nehéz helyzetben vannak, a kiút leginkább az, hogy külföldön értékesítik terméküket. De az a magyar fogyasztókat nem vigasztalja.","shortLead":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli...","id":"20190731_tejipar_tamogatas_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5ae880-7a9b-4c4a-a378-f458aca4344a","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_tejipar_tamogatas_arak","timestamp":"2019. július. 31. 06:48","title":"A támogatások miatt is nőhetnek a tejárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0793ae1-19a2-4fc8-abff-daf0c319fbc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs lombkoronája, sem ágai, mégis él az a fatörzs, amelyre Új-Zélandon bukkantak kutatók. A különös jelenség oka a föld alatt keresendő.","shortLead":"Nincs lombkoronája, sem ágai, mégis él az a fatörzs, amelyre Új-Zélandon bukkantak kutatók. A különös jelenség oka...","id":"20190730_elohalott_fa_gyoker_uj_zeland_kaurierdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0793ae1-19a2-4fc8-abff-daf0c319fbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c3747a-09f1-47cd-aebc-ab8a7cb78e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_elohalott_fa_gyoker_uj_zeland_kaurierdo","timestamp":"2019. július. 30. 12:03","title":"Bizonyították: a fák nem hagyják meghalni egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan forgatja az oldalakat, hanem mert nem is nézi, amit csinál.","shortLead":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan...","id":"20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6eb7f-b2dd-4cc1-a65b-ba6789dbe979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","timestamp":"2019. július. 31. 12:03","title":"Látta már a focistát, aki a háta mögött rakja ki a Rubik-kockát? Itt megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","shortLead":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","id":"20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ac057b-29d7-4e8c-941d-b113fde3df72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","timestamp":"2019. július. 29. 21:35","title":"Mégsem kereshet heti egymillió fontot Gareth Bale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","shortLead":"Hétfőn megkezdődött a magyarországi jegyértékesítés.","id":"20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae13c42-c287-446a-b222-ea5427c06879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d21f6b4-74eb-4668-93aa-6fb3931f4b35","keywords":null,"link":"/sport/20190729_tokio_olimpia_jegyvasarlas_mob","timestamp":"2019. július. 29. 20:49","title":"Már a magyar sportrajongók is vehetnek jegyet az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37d8a82-1300-4ae7-b81d-1f49a0d44c1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kriptovalutákkal való kereskedéshez kínálnak szoftvert. ","shortLead":"Kriptovalutákkal való kereskedéshez kínálnak szoftvert. ","id":"20190731_A_kozossegi_mediaban_terjedo_piramisjatekra_figyelmeztet_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f37d8a82-1300-4ae7-b81d-1f49a0d44c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8725580-e7b8-4a84-9daf-2fc677a583d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_kozossegi_mediaban_terjedo_piramisjatekra_figyelmeztet_a_jegybank","timestamp":"2019. július. 31. 11:18","title":"A közösségi médiában terjedő piramisjátékra figyelmeztet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","shortLead":"Alekszej Navalnijt allergiás tünetek miatt vitték be, orvosa szerint megmérgezhették. A börtönben lábadozik tovább.","id":"20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f23c-08f3-443c-854c-d66eed6f205f","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_Kiengedtek_a_korhazbol_majd_ment_is_vissza_a_bortonbe_Putyin_legnagyobb_ellenfele","timestamp":"2019. július. 29. 15:26","title":"Kiengedték a kórházból, majd ment is vissza a börtönbe Putyin legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","shortLead":"Miért? A Külügyminisztérium szerint azért, mert „a közfeladatok ellátása ezt indokolta.”","id":"20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c259f-61ed-4035-8c54-3a394e62f3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorsegi_helikopterrel_ment_gyarlatogatoba_Szijjarto","timestamp":"2019. július. 29. 16:00","title":"Rendőrségi helikopterrel ment gyárlátogatóba Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]