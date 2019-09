Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","shortLead":"Fontos területet kaphat a volt miniszterelnök, Ursula von der Leyennel pénteken tárgyal.","id":"20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75b109c-faef-48ff-8589-ec329232ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d085c056-8de0-480c-bfef-82b2c4f2c47a","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Paolo_Gentiloni_az_olasz_jelolt_az_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:08","title":"Paolo Gentiloni az olasz jelölt az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta a duplacsövű puskáját.","shortLead":"Cseléné Figula Edina választási plakátjait helyezték ki az aktivisták Miskolcon, amikor egy férfi rájuk fogta...","id":"20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194558be-74d5-4a57-901c-02e148bc14fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c924f97-1fd2-445c-96ff-98cf8d89905b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Fegyvert_szegeztek_ellenzeki_aktivistakra_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:13","title":"Fegyvert szegeztek ellenzéki aktivistákra Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ffc09f-811f-4c94-85e6-9bde8d3af353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nyolcan buktak le, van köztük egyesületi elnök, edző és játékvezető is. 