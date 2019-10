Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"London nem csak a világ egyik legnagyobb üzleti központja.","shortLead":"London nem csak a világ egyik legnagyobb üzleti központja.","id":"20191025_Transparency_brit_elitiskolakon_keresztul_mosnak_tisztara_penzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e244eb97-19d6-408a-80ce-f104a6061565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Transparency_brit_elitiskolakon_keresztul_mosnak_tisztara_penzeket","timestamp":"2019. október. 25. 06:20","title":"Transparency: Brit elitiskolákon keresztül mosnak tisztára pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c146067-48c9-4c4f-98df-659360a07004","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai kormányzat így reagált arra, hogy Ilham Tohti ujgur kisebbségjogi aktivistának ítélte oda a gondolat és véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelem elismerésére létrehozott Szaharov-díjat az Európai Parlament.","shortLead":"A kínai kormányzat így reagált arra, hogy Ilham Tohti ujgur kisebbségjogi aktivistának ítélte oda a gondolat és...","id":"20191025_Peking_szerint_az_EP_a_terrorizmust_osztonzi_uj_kituntetesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c146067-48c9-4c4f-98df-659360a07004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ac500-9950-453d-a19e-3c50242722dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Peking_szerint_az_EP_a_terrorizmust_osztonzi_uj_kituntetesevel","timestamp":"2019. október. 25. 12:41","title":"Peking szerint az EP a terrorizmust ösztönzi az idei Szaharov-díjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha a Rózsadombra születik. Színházigazgatói terveiről még nem mondott le, de nem dobna el érte mindent. Portréinterjú a színész-rendező Rudolf Péterrel. ","shortLead":"Nem tartja kudarcnak 1848-as sorozatát, az Üvegtigrisről pedig azt mondta, hogy nem tudta volna megcsinálni, ha...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2019. október. 24. 13:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal hajtott járművek. ","shortLead":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal...","id":"201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96078f-2691-4e81-b48d-cfed989245a0","keywords":null,"link":"/360/201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","timestamp":"2019. október. 25. 14:00","title":"Nyakunkon az elektromos autók forradalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spontán akció volt. ","shortLead":"Spontán akció volt. ","id":"20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e50fea-f334-4c11-9261-997d9a4759e1","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","timestamp":"2019. október. 24. 15:48","title":"Kiszólt az anya a tüntetőknek, hogy ne ijesszék meg a kisfiát, mire azok elénekeltek egy gyerekdalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1d9cfc-c91e-417b-97cd-5b0450501b03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus újdonság természetesen tisztán elektromos hajtásláncú, és előrevetíti, hogy milyenek lesznek a közeljövő Lexusai.","shortLead":"A futurisztikus újdonság természetesen tisztán elektromos hajtásláncú, és előrevetíti, hogy milyenek lesznek...","id":"20191025_ekalaku_siralyszarnyas_autot_mutatott_be_a_lexus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1d9cfc-c91e-417b-97cd-5b0450501b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1500a942-5da1-45b5-9c0a-85a847d8e619","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_ekalaku_siralyszarnyas_autot_mutatott_be_a_lexus","timestamp":"2019. október. 25. 06:41","title":"Ékalakú sirályszárnyas autót mutatott be a Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Míg az SAP a Porschénak, a Microsoft a Volkswagennek készít operációs rendszert.","shortLead":"Míg az SAP a Porschénak, a Microsoft a Volkswagennek készít operációs rendszert.","id":"20191024_Kozos_fejleszteseket_indit_a_Porsche_Europa_legnagyobb_szoftvercegevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceac81c2-0faa-4869-ac4b-fb678383c1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Kozos_fejleszteseket_indit_a_Porsche_Europa_legnagyobb_szoftvercegevel","timestamp":"2019. október. 24. 19:57","title":"Közös fejlesztéseket indít a Porsche az SAP-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]