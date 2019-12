Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378d789a-4d74-44d9-bb53-d71cbae42b03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy rövid szünetet tartottak a rendőrök és a tüntetők.","shortLead":"Csak egy rövid szünetet tartottak a rendőrök és a tüntetők.","id":"20191215_Ujra_fellangolt_az_eroszak_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=378d789a-4d74-44d9-bb53-d71cbae42b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a7dc68-86f1-4087-975a-fa74af4933e8","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Ujra_fellangolt_az_eroszak_Hongkongban","timestamp":"2019. december. 15. 16:24","title":"Újra fellángolt az erőszak Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","shortLead":"Távol maradni is politika, Enikő! – írták ki a transzparensre a nézők.","id":"20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7547ac91-b399-4db3-a81b-94fe171c1f10","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Eszenyi_Enikot_performansszal_figyelmeztettek_a_Vigszinhazban","timestamp":"2019. december. 16. 06:18","title":"Eszenyi Enikőt performansszal figyelmeztették a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honey egy érdekes bővítmény, amely segít megtalálni a boltok legjobb ajánlatait, így spórolásra is használható. Magyar boltokra nem lehet keresni, de aki szokott külföldről rendelni, ne hagyja ki – az itthon is népszerű eBay és Amazon is a támogatott boltok között van.","shortLead":"A Honey egy érdekes bővítmény, amely segít megtalálni a boltok legjobb ajánlatait, így spórolásra is használható...","id":"20191217_internetes_vasarlas_olcson_kupon_kedvezmeny_google_chrome_bovitmeny_honey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744c666-151d-4d8d-87fb-6b3ed223ebb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_internetes_vasarlas_olcson_kupon_kedvezmeny_google_chrome_bovitmeny_honey","timestamp":"2019. december. 17. 08:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes programot, utána olcsóbban vásárolhat a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A volt kancelláriaminiszter, nemrég leköszönt alkotmánybíró, Orbán egykori kollégiumi nevelője interjút adott a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak, amelyben beszél a talárban eltöltött éveiről és az Orbán Viktor által felépített rendszerről is. Nagyinterjú.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter, nemrég leköszönt alkotmánybíró, Orbán egykori kollégiumi nevelője interjút adott...","id":"20191216_Stumpf_Istvan_Orban_megoregedett_fogytan_az_energiaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad137df4-92fc-49d7-b179-918a1b9aa7c6","keywords":null,"link":"/360/20191216_Stumpf_Istvan_Orban_megoregedett_fogytan_az_energiaja","timestamp":"2019. december. 16. 06:30","title":"Stumpf István: Orbán Viktor is megöregedett, fogytán az energiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","shortLead":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","id":"20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904417c-8ebf-43e2-b4f6-c3d3f3f63bae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","timestamp":"2019. december. 16. 05:13","title":"Hamarosan megszűnik a kedvezményes áfa, megnőtt a lakásvásárlók fizetési kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","shortLead":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","id":"20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd58d2-b982-4008-9670-2c9f1edd0320","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 15. 15:54","title":"Leégett egy lakás a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c68cd03-513d-4995-9add-5e24f8bbefeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt nyerő az ötlet.","shortLead":"Nem volt nyerő az ötlet.","id":"20191217_harom_majom_serie_a_antirasszista_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c68cd03-513d-4995-9add-5e24f8bbefeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fcff69-8d8b-44cc-9002-68ccdcb5c5b1","keywords":null,"link":"/elet/20191217_harom_majom_serie_a_antirasszista_kampany","timestamp":"2019. december. 17. 10:03","title":"Három majom lett a Serie A antirasszista kampányának arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]