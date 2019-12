Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090376ba-cbc0-4555-9819-b34fd6938b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukrán állami gázvállalatnak a stockholmi döntőbíróság ítélt meg összesen 2,9 milliárd dollárt.","shortLead":"Az ukrán állami gázvállalatnak a stockholmi döntőbíróság ítélt meg összesen 2,9 milliárd dollárt.","id":"20191227_gazprom_nafohaz_oroszorszag_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090376ba-cbc0-4555-9819-b34fd6938b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bda2a31-e830-42ff-8021-c242af14f557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_gazprom_nafohaz_oroszorszag_ukrajna","timestamp":"2019. december. 27. 20:48","title":"Három milliárd dollárt fizetett Ukrajnának a Gazprom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki a legtöbbet az ajándékba kapott új technológiai eszközökből – derül ki a Kaspersky felméréséből. A vállalat szerint sokkal több embert érint ez a probléma, mint ahányan azt karácsonykor hajlandóak bevallani.","shortLead":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki...","id":"20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c786733a-f537-4fa3-b5de-497c229e6adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","timestamp":"2019. december. 28. 08:03","title":"\"Köszönöm\" – mondja karácsonykor, aztán alig boldogul a kütyüvel sok idősebb családtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és iszlámellenes holland parlamenti képviselő.\r

\r

","shortLead":"Ismét meghirdette, majd órákkal később újra lemondta a Mohamed-karikatúraversenyt Geert Wilders bevándorlás- és...","id":"20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba475a8-7b6b-4e93-8db9-c819e89891d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea53b4-2783-40b4-94d9-66b21a54e014","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Mohamedkarikaturaversenyt_hirdetett_a_hirhedt_holland_szelsojobbos_majd_rogton_le_is_fujta","timestamp":"2019. december. 29. 13:40","title":"Mohamed-karikatúraversenyt hirdetett a hírhedt holland szélsőjobbos, majd rögtön le is fújta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87da841-7df1-4f3b-a5a3-5013e9f3c6c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki egy 2019-es modellévű Niva - lehet, hogy meg fog lepődni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy pontosan hogyan néz ki egy 2019-es modellévű Niva - lehet, hogy meg fog lepődni.","id":"20191228_tudta_hogy_az_igazi_nivan_nem_lada_emblema_talalhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87da841-7df1-4f3b-a5a3-5013e9f3c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc86a53c-ea06-461c-a779-9063f6d93455","keywords":null,"link":"/cegauto/20191228_tudta_hogy_az_igazi_nivan_nem_lada_emblema_talalhato","timestamp":"2019. december. 28. 06:41","title":"Tudta, hogy az igazi Niván nem Lada embléma található?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","shortLead":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","id":"20191227_hideg_szel_teli_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b802322-492c-4bce-a4c0-17b6dc33780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_hideg_szel_teli_idojaras","timestamp":"2019. december. 27. 20:26","title":"Jön a hideg meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","shortLead":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","id":"20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c3991-6bca-40f7-94ce-93b907513577","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. december. 28. 18:37","title":"Az ellenzéki jelölt már az első napon le is adta a kellő számú aláírást Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","shortLead":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","id":"20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e7204c-9290-48e8-8c26-ee05af4b2b70","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","timestamp":"2019. december. 29. 10:00","title":"Kétszeres válogatott focistát szerződtetett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]