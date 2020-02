Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb koronavírus-áldozatok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb...","id":"20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21662f6c-ae78-4bd5-9006-bcecf61aeb49","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 07. 08:00","title":"Radar360: Elszállították a menekülteket Kelebiáról, drogbandára csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","shortLead":"A nemrégiben gyártásba került Model Y-nal egész komoly távolságot lehet megtenni két töltés között. ","id":"20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea1de3c-07de-41b0-a944-c6352e79b9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_feny_derult_a_legujabb_tesla_valos_hatotavjara__nem_lehet_panasz","timestamp":"2020. február. 07. 11:21","title":"Fény derült a legújabb Tesla valós hatótávjára – nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","shortLead":"Farkas korábban politikai elemzőként dolgozott.","id":"20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed85ff7-b055-454e-8433-fcf4110afa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c1282-3753-4068-b30b-df4a3695fb04","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Farkas_Orsot_kinevezte_Rogan_a_Kormanyzati_Tajekoztatasi_Kozpont_szovivojeve","timestamp":"2020. február. 06. 18:25","title":"Farkas Örs lett a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","shortLead":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","id":"20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5710b3-8198-454a-bb9b-5c29415ee0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","timestamp":"2020. február. 07. 08:48","title":"Pusztulnak a dongók a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0dc332-64e7-45e2-9c24-efb7c3c41974","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A séf az előítéletek ellen is felszólalt.","shortLead":"A séf az előítéletek ellen is felszólalt.","id":"20200207_Wang_mester_szemelyesen_nyugtatja_a_koronavirus_miatt_aggodo_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0dc332-64e7-45e2-9c24-efb7c3c41974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321e4bb1-3d8e-45e4-bfd7-f14750e1bee2","keywords":null,"link":"/elet/20200207_Wang_mester_szemelyesen_nyugtatja_a_koronavirus_miatt_aggodo_magyarokat","timestamp":"2020. február. 07. 14:07","title":"Wang mester személyesen nyugtatja a koronavírus miatt aggódó magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","shortLead":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","id":"20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77488881-5311-4f6c-b3ae-68af56583be2","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","timestamp":"2020. február. 06. 19:22","title":"Háromezer köbméter veszélyes hulladék ömlött ki 30 kilométerre a magyar határtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell figyelni idén, hogy hová jelentkezzen a diák első helyen, illetve milyen jelentkezési sorrendet alkalmazzon. Sok helyen ugyanis végül nem az elért pontszám, hanem a létszámkeret alapján döntenek majd.\r

","shortLead":"Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a felsőoktatási felvételi feltételein, ezért nagyon oda kell...","id":"202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8c29de-a273-4e8e-8624-cf1e329ff168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777df9c1-c1b4-462b-912a-74fcfaede791","keywords":null,"link":"/360/202006__felveteli_elott__emelt_szintu_erettsegi__lemorzsolodas__kiszolgaltatva","timestamp":"2020. február. 07. 13:00","title":"Aki nem vigyáz, könnyen elronthatja az egyetemi jelentkezést a kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","shortLead":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","id":"20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8dcbf9-00ad-4746-b8f9-1f7148b98c64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","timestamp":"2020. február. 07. 11:43","title":"Nincs már kerékbilincselés, inkább arrébb teszik az autókat a fővároshoz tartozó utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]