[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen hatással lesz ez Angela Merkel politikai hagyatékára? Gergely Márton videóban világít rá a német belpolitikai játszmák hátterére.","shortLead":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen...","id":"20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c59cf-647b-4930-856a-0b137cba5af6","keywords":null,"link":"/360/20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. február. 12. 15:05","title":"Berlini dilemma: Mintha a Fidesz próbálna Luxemburgban választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen a mobilvilágban is hódításba kezd.","shortLead":"A Forza az egyik, ha nem a legismertebb autóversenyzős játék, érthető tehát, hogy sokan kedvelik. A széria rövidesen...","id":"20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220f564-e8c4-4728-8a58-6cd596a177bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_forza_street_mobiltelefon_galaxy_s20_bemutato_autoversenyzos_jatek_telefonra","timestamp":"2020. február. 12. 17:03","title":"Telefonokra is elkészítik a legendás versenyjátékot, jön az új Forza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üregekbe varrva!","shortLead":"Üregekbe varrva!","id":"20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fa753b-7bd0-4ab4-8154-d6696cd0919f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","timestamp":"2020. február. 13. 07:25","title":"Albán füvet csempésztek magyarok Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","shortLead":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","id":"20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e78b43-8095-4903-b244-05f2a2539ae7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","timestamp":"2020. február. 13. 17:54","title":"Sokkal több élelem megy a kukákba a világon, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei. A kezdeményezéshez már 11 másik nagyváros, köztük Berlin és Bécs polgármesterei is csatlakoztak. A kérdés csak az, sikerül-e ellenszélben elérni a céljaikat. ","shortLead":"Közvetlenül elérhető uniós forrásokért és több pénzért lobbiztak Brüsszelben a Visegrádi Négyek főpolgármesterei...","id":"20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1629a0-fefe-47e7-a20c-50cdbcdeea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bef877-731b-4a14-8b5b-86d89d1e682f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Karacsony_Europai_Unio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 12. 17:07","title":"Karácsony: Az EU szövetségét könnyebb lehet megszerezni, mint a kormányét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]