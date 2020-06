Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte 7 786 042 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 430 128, a gyógyultaké pedig 3 708 328 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Világszerte 7 786 042 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 430 128, a gyógyultaké...","id":"20200614_Egy_nap_alatt_tobb_mint_4_ezren_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd98f559-8776-4024-bcb5-02893c96ba75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ef961-6188-4d1b-b73c-975e406f46df","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Egy_nap_alatt_tobb_mint_4_ezren_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 14. 09:39","title":"Egy nap alatt több mint 4 ezren haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","shortLead":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","id":"20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d6f523-62ea-4ca9-96d3-38cbed03a17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","timestamp":"2020. június. 14. 10:10","title":"Koronavírusra tesztelik az étlapokon is megtalálható denevéreket Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e195d4-2714-4f39-81db-1aa24ea5bf71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első ajtós felszállási rendet is visszaállítják, jegyet azonban továbbra sem lehet venni a sofőrtől.","shortLead":"Az első ajtós felszállási rendet is visszaállítják, jegyet azonban továbbra sem lehet venni a sofőrtől.","id":"20200612_bkv_jarat_maszk_kordon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e195d4-2714-4f39-81db-1aa24ea5bf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61a23e6-ac8d-4ffa-b9e8-11acf00245e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_bkv_jarat_maszk_kordon","timestamp":"2020. június. 12. 15:14","title":"Megszűnik a kordonozás a BKV-járatokon, a maszk viszont még kötelező lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy kínai óriáshoz a német–francia központú leendő felhőszolgáltatót, a Gaia-X-et. ","shortLead":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy...","id":"202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a172b6-97a7-4ee3-995c-3e83f2b21f8d","keywords":null,"link":"/360/202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","timestamp":"2020. június. 14. 08:45","title":"A nagy terv: Európa felhőből lenyomná az Amazon-Google-Microsoft egyeduralmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","shortLead":"Távolabb viszik a parttól az acélszerkezetet, aminek megjelenése meglepte a helyi önkormányzatot.","id":"20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff9f7b3-cdb1-44f6-a82e-7599e10c6944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee376fe6-f611-4fd1-92ff-71a5b4f9e6e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_Kicsit_tavolabb_telepitik_a_velencei_korzo_oriaskereket","timestamp":"2020. június. 13. 14:08","title":"Kicsit távolabb pakolják a velencei óriáskereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","shortLead":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","id":"20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130ac33-9a55-4b84-a064-2cc2567778d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","timestamp":"2020. június. 12. 17:44","title":"27 év után emelkedhet újra a felszínre egy elsüllyesztett középkori falu Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]