[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom baleset miatt.","shortLead":"A Hegyeshalom felé vezető oldalon áll a forgalom baleset miatt.","id":"20200804_hegyeshalom_gyor_m1_es_autopalya_teljes_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef357be-7f9e-44ac-aa6a-1f79fdf06b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_hegyeshalom_gyor_m1_es_autopalya_teljes_utlezaras","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:13","title":"Teljes útlezárás van az M1-esen, Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube akkoriban induló karrierjére.","shortLead":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube...","id":"20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf382549-822d-4334-8a23-4415e79144cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:03","title":"2011 óta most derült rá fény: ilyen kamerája lett volna a Google-nek, ha nem szól közbe a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","shortLead":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","id":"20200804_l_simon_trianon_balett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3f1dee-b4f8-4463-87ff-506a8848331a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_l_simon_trianon_balett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:23","title":"Trianon-balettet írt L. Simon László, a zenéjébe már bele is lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c39b08c-bd19-4c5d-846f-048ae78c2653","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló állapotnak örvendő német luxusautó egyenesen az ezredfordulóra repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a kiváló állapotnak örvendő német luxusautó egyenesen az ezredfordulóra repít vissza bennünket.","id":"20200804_szinte_bejaratosan_uj_20_eves_mercedes_sosztaly_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c39b08c-bd19-4c5d-846f-048ae78c2653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de30915-3c98-4ff5-9f03-028cd62f9177","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_szinte_bejaratosan_uj_20_eves_mercedes_sosztaly_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új 20 éves Mercedes S-osztály keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.","shortLead":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg...","id":"20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a38f3d-253b-42de-b2d2-0d39c1b6c6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:30","title":"A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","shortLead":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","id":"20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e3f76-ee8b-4cc5-a7bf-c7b7b3b24a0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:54","title":"200 millió eurót bukik az ország, mert Orbánéknak fontosabb a civilek csuklóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tapasztalatok szerint akár hét évig is lappanghat a szervezetben egy minden tizedik nőt megbetegítő nőgyógyászati kór, és a páciens csak ezután, sokszor már harmincas éveinek közepén jut el a helyes diagnózishoz.","shortLead":"A tapasztalatok szerint akár hét évig is lappanghat a szervezetben egy minden tizedik nőt megbetegítő nőgyógyászati...","id":"202031_nok_fajdalma_csokoladecisztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef9261d-e712-4c13-bc92-37076ea3c548","keywords":null,"link":"/360/202031_nok_fajdalma_csokoladecisztak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:00","title":"Tízből egy nőt érint a baj, de nehéz észrevenni a csokoládécisztákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]