[{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járatsűrítésre vonatkozó dokumentációt hiányolja a kormányhivatal.","shortLead":"A járatsűrítésre vonatkozó dokumentációt hiányolja a kormányhivatal.","id":"20201120_kormanyhivatal_budapest_jaratsurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fafcea-5950-428e-ae31-07b64e10ecd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_kormanyhivatal_budapest_jaratsurites","timestamp":"2020. november. 20. 17:42","title":"Kormányhivatal: Budapest nem hajtotta végre a járatsűrítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között arra kérik a 60 év feletti, krónikus alapbetegségben szenvedőket, hogy írják le, milyen kezelési módokba nem egyeznek bele.\r

","shortLead":"Többek között arra kérik a 60 év feletti, krónikus alapbetegségben szenvedőket, hogy írják le, milyen kezelési módokba...","id":"20201121_Svajci_orvosok_koronavirusos_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cee9a3-fae0-49ef-bac5-81ca0d442d54","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Svajci_orvosok_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. november. 21. 14:19","title":"Svájci orvosok \"végrendeletet\" kérnek a súlyos koronavírusos betegektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440 új fertőzött van, 96 ember halt meg. Az uniós költségvetés miatt kialakult vitára egy érve volt: Soros György. Kiderült az is, hogy Magyarország a múlt héten felvett 2 és félmilliárd eurónyi hitelt. ","shortLead":"Péntek reggel ismét interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A napi új koronavírusszámokat is bemondta: 4440...","id":"20201120_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ee7f88-d6e7-4c4d-a89b-f1f0c20cbc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565fbcb0-ff71-4efe-981f-c61a689f2871","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 20. 08:00","title":"Orbán Viktor: Nincs rá bizonyíték, hogy megkezdődött volna a fertőzés lassulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","shortLead":"Fogságból szökhetett meg. Ne próbálkozzon senki, nagyon szúr.","id":"20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf0a0fe-4c3e-42cc-9574-bb0171ec5b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a40ece-465f-460d-a7a0-c2391f8a1b25","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_Tarajos_sult_fotoztak_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2020. november. 20. 17:09","title":"Tarajos sült fotóztak a Kiskunsági Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Villámgyorsan bejárta a bulvársajtót a hír, amikor Ferenc pápa nevében megjelent egy lájk egy meglehetősen alulöltözött bikinimodell fotója alatt. A Szentszék állítja: nem a pápa lájkolt. ","shortLead":"Villámgyorsan bejárta a bulvársajtót a hír, amikor Ferenc pápa nevében megjelent egy lájk egy meglehetősen alulöltözött...","id":"20201120_Magyarazkodik_a_Vatikan_Ferenc_papa_illetlen_helyre_tevedt_lajkja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83daf12-6a07-4079-8419-3306e97584c6","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Magyarazkodik_a_Vatikan_Ferenc_papa_illetlen_helyre_tevedt_lajkja_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Magyarázkodik a Vatikán Ferenc pápa illetlen helyre tévedt lájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok helyzetére és velük együttműködve alakították a kényszerű otthoni oktatás feltételeit.



","shortLead":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok...","id":"20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ed61f-0be4-4105-a440-f0fa324b56ab","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Mátraballai tanítók nyerték az idei Varga Gábor-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel. ","shortLead":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig...","id":"20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081551ac-6ac8-441e-8ace-8b024f34f20d","keywords":null,"link":"/360/20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","timestamp":"2020. november. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]