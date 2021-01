Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék a világjárványt.","shortLead":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék...","id":"20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7666a17e-1615-4361-9b43-74bae628af56","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","timestamp":"2021. január. 03. 13:34","title":"Boris Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","shortLead":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","id":"20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db4671-e509-4aeb-8d83-6769cd08361a","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","timestamp":"2021. január. 03. 13:02","title":"Pochettino: a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy megérdemlik a PSG mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó a járványhelyzet Japánban, különösen a fővárosban, a kormány azonban készül az olimpia megrendezésére.","shortLead":"Aggasztó a járványhelyzet Japánban, különösen a fővárosban, a kormány azonban készül az olimpia megrendezésére.","id":"20210102_Egyelore_nem_engednek_be_senkit_de_nyaron_mar_olimpiat_rendeznenek_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765014-78e5-4209-bd90-2eb8296cc744","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Egyelore_nem_engednek_be_senkit_de_nyaron_mar_olimpiat_rendeznenek_Japanban","timestamp":"2021. január. 02. 11:45","title":"Egyelőre nem engednek be senkit, de nyáron már olimpiát rendeznének Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-Pfizer vakcinából.","shortLead":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első...","id":"20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88dcc6-e73f-4979-81a5-1fe33b2c7216","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","timestamp":"2021. január. 03. 16:24","title":"Romániában 370 oltóközpont kezdi meg működését hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c6bab5-4a81-4080-bf75-ab62a74429b1","c_author":"Benkő Eszter","category":"360","description":"A demonstrációk transzparenseire írt szövegek a rendszerváltás óta eltelt három évtizedben sokat változtak. Az egyszerű tiltakozást előbb szellemes, majd egyre szókimondóbb feliratok váltották fel. Manapság pedig a kreatív kifejezési formák, a mémszerű üzenetek és a maszkra írható jelszavak hódítanak.","shortLead":"A demonstrációk transzparenseire írt szövegek a rendszerváltás óta eltelt három évtizedben sokat változtak. Az egyszerű...","id":"202053__politikai_transzparensek__tiltakozasi_textura__bajuszado_boszmesegek__nyelveben_tuntet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69c6bab5-4a81-4080-bf75-ab62a74429b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff8333-b0d0-47a1-ad9c-bf2e18afcf3a","keywords":null,"link":"/360/202053__politikai_transzparensek__tiltakozasi_textura__bajuszado_boszmesegek__nyelveben_tuntet","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"A transzparensektől a mémekig: nyelvében tüntet a nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem százhúszezer forintot költött el a kártyákról a 46 éves nő, amiket egy lopott pénztárcából vett ki.","shortLead":"Csaknem százhúszezer forintot költött el a kártyákról a 46 éves nő, amiket egy lopott pénztárcából vett ki.","id":"20210103_21_alkalommal_fizetett_lopott_bankkartyakkal_egy_sajoszentpeteri_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf12bdb-7395-4dd1-a48a-481399e8cb8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_21_alkalommal_fizetett_lopott_bankkartyakkal_egy_sajoszentpeteri_no","timestamp":"2021. január. 03. 12:25","title":"21 alkalommal fizetett lopott bankkártyákkal egy sajószentpéteri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","shortLead":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","id":"20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f200734e-74ce-4190-ad6b-5992a90e5991","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"17 éves, de csak 16 ezer kilométert futott BMW Z8 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és vloggereket, akik a mértéktelen evést propagálják.","shortLead":"Több mint négymillió forintnyi összegre büntetné a kínai állampárt törvényjavaslata azokat az influenszereket és...","id":"20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6047b8a-fc9d-4ab5-90be-5c93446ac5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9634b6-6920-45cc-92e7-9aa66bc7eefa","keywords":null,"link":"/kkv/20210103_Szigoruan_megbuntetne_a_kinai_kormany_a_zabalo_influenszereket","timestamp":"2021. január. 03. 11:52","title":"Szigorúan megbüntetné a kínai kormány a zabáló influenszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]