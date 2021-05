Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai cégekben tevékenykedő üzletember a Balaton-felvidéki Dörgicsére költözött, onnan igazgatja cégeit, illetve felügyeli az MKB Bank informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, az MKB Digitalt.","shortLead":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai...","id":"20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048a9cd1-9105-4801-a8e1-1592ba2021c3","keywords":null,"link":"/360/20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2021. május. 13. 14:00","title":"Tiborczék terjeszkednek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre szerteágazóbbak a hercegi pár üzleti kapcsolatai.","shortLead":"Egyre szerteágazóbbak a hercegi pár üzleti kapcsolatai.","id":"20210512_Meghan_Markle_korabban_szexistanak_nevezte_az_egyik_ceget_most_megis_szerzodest_kotott_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad764a2-f2c3-492f-a5b3-8144cbc1c30e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Meghan_Markle_korabban_szexistanak_nevezte_az_egyik_ceget_most_megis_szerzodest_kotott_vele","timestamp":"2021. május. 12. 13:39","title":"Meghan Markle korábban szexistának nevezte az egyik céget, most mégis szerződést kötött vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","shortLead":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","id":"20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f52b5-ab85-4359-81d3-a6003160c111","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","timestamp":"2021. május. 13. 07:42","title":"Képeken a baleset, ami az M6-os autópálya alagútjánál történt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek megakadályozni a független sajtó működését. A legrosszabbra az operatív törzs tájékoztatását értékelték a megkérdezett sajtómunkások. A TASZ most adta ki tavalyi felmérésének összegzését.\r

\r

","shortLead":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek...","id":"20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d9e49-eac4-46c0-8d48-7dd823140b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Van egy általános kuss - így gáncsolja a független sajtó működését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma, illetve holnap az országba és ma estig foglalhatnak oltásra időpontot a 16-18 évesek.","shortLead":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma...","id":"20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835e78-c52e-4482-911e-a1b204706831","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 12. 12:38","title":"Müller: Csökken Budapesten és a környékén is a koronavírus szintje a szennyvízben, nem okozott gondot a terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat értelmében önálló szabályozó szervként működne tovább az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek elnökét a miniszterelnök választaná ki, de utána nem lehetne leváltani.","shortLead":"A javaslat értelmében önálló szabályozó szervként működne tovább az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek elnökét...","id":"20210512_paksi_bovites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee515ef9-2ee3-41c9-8476-d2fb4b5d6b24","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_paksi_bovites","timestamp":"2021. május. 12. 19:51","title":"A kormány teljesen átalakítaná a paksi bővítés felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém akkumulátorok.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém...","id":"20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7aaecb-42bd-4fd4-9816-c152cff9eda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","timestamp":"2021. május. 14. 08:33","title":"Áttörést értek el a tudósok, jöhetnek az új akkumulátorok, amik sokkal tovább bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f576cfc-b902-4004-bc14-4f0cb344f08d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szuperligától visszalépő kilenc csapat megúszta a fegyelmit, a maradék három ellen megindult az eljárás.","shortLead":"A Szuperligától visszalépő kilenc csapat megúszta a fegyelmit, a maradék három ellen megindult az eljárás.","id":"20210512_fegyelmi_eljaras_real_barcelona_juventus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f576cfc-b902-4004-bc14-4f0cb344f08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb60-dfa0-43ef-a22e-048c7fc090ea","keywords":null,"link":"/sport/20210512_fegyelmi_eljaras_real_barcelona_juventus","timestamp":"2021. május. 12. 15:35","title":"Fegyelmi eljárást indított az UEFA a Real, a Barcelona és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]