[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért balesetet okozott. ","shortLead":"A tulajdonos évek óta elhanyagolta a járművet, de ez nem menti fel a sofőrt, aki alatt tönkrement az autó és ezért...","id":"20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f565d02-faf7-4cee-ae4c-3cbc958c0edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Rendorsegi_ugy_lett_abbol_hogy_nem_ellenorizte_a_kolcson_kapott_autot_egy_kiskorosi_ferfi","timestamp":"2021. április. 10. 17:12","title":"Rendőrségi ügy lett abból, hogy nem ellenőrizte a kölcsön kapott autót egy kiskőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"A Radnóti Színház művészei versekkel ünneplik április 11-ét, a magyar költészet napját. Kováts Adél videója a hvg.hu-n...","id":"20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49234bb9-375e-47df-8917-2f416f3835f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a333a6d2-e257-4640-ae4f-516bc930a99c","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Gyilkoltak_azonnal__Kovats_Adel_a_hvghun_unnepli_a_kolteszet_napjat","timestamp":"2021. április. 11. 08:00","title":"„Gyilkoltak azonnal” – Kováts Adél a hvg.hu-n ünnepli a költészet napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Lackfi Jánosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: restart, osztályharc, véleménycsata, provokáció, kisérettségi.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi alelnöke. ","shortLead":"Koronavírus-fertőzés miatt meghalt Kerezsán László, pilisi DK-s önkormányzati képviselő, a DK választókerületi...","id":"20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ae0af6-4d6c-4086-aa98-a7f786d83b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1658c5-a6dd-4953-87b3-2c64ce8d4e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Meghalt_Kerezsan_Laszlo_a_DK_pilisi_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2021. április. 10. 14:32","title":"Meghalt Kerezsán László, a DK pilisi önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint 300 ezres többlet halálozás volt az országban. ","shortLead":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint...","id":"20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018077f9-f8ee-4bfd-ae22-42102709b191","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","timestamp":"2021. április. 10. 18:59","title":"The New York Times: Sokkal több orosz halt meg koronavírusban, mint amennyit elismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új lehetőségeket. Sokuknak nincs is idejük rá, hogy az életkoruk felett búslakodjanak: még iskolás korú gyerekeket nevelnek, új párkapcsolatba lépnek, vagy éppen most kezdenek új karrierbe. Hogy mi változott? A nők felismerték, hogy ma már sokkal fontosabb, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, mintsem az, hogy milyen születési évszám áll a személyi igazolványunkban. ","shortLead":"Szerencsés századba születtünk, hiszen sok nő manapság a változókorban már nem az öregedést látja, hanem az új...","id":"remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69fbd90-a273-4dbf-a2f8-459a06478d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4f3e18-0b36-4635-aa0e-c0a83c801c65","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210412_A_mai_otvenesek_mar_masok_de_mi_valtozott","timestamp":"2021. április. 12. 07:30","title":"A mai ötvenesek már mások: de mi változott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","shortLead":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","id":"20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4671787c-f68d-4a97-a5a7-d3d546caab36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","timestamp":"2021. április. 11. 13:50","title":"Egy szakértő szerint az olyan vakcinák, mint amilyen a kínai Sinopharm is, nem eléggé hatásosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]