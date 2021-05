Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a71f762-f506-459d-9808-6224ba184b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság ítéletet hozott a fóti sörfőzde tulajdonosa és a brandet tulajdonló sörblogger között kipattant jogi vitában.","shortLead":"A bíróság ítéletet hozott a fóti sörfőzde tulajdonosa és a brandet tulajdonló sörblogger között kipattant jogi vitában.","id":"20210513_keseru_mez_sor_jogvita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a71f762-f506-459d-9808-6224ba184b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7434f8-d362-4a41-ba20-fc8c1996604e","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_keseru_mez_sor_jogvita","timestamp":"2021. május. 13. 11:24","title":"Lezárult az emblematikus magyar kézműves sör, a Keserű Méz jogvitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető benne a történelem. ","shortLead":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető...","id":"20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb0afd3-3c5a-4f5a-837e-ab137788fa70","keywords":null,"link":"/360/20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","timestamp":"2021. május. 12. 17:00","title":"„A kiürítés a legnagyobb rendben és udvarias légkörben folyik“ – új források a hazai zsidóüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","shortLead":"Az énekesnő korábban már mindent bevetett, hogy beinduljon nála a szülés. ","id":"20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862ecfac-d92b-468b-b05b-0341a33fd3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c748b8-3ffd-4d68-892e-016ddbce0903","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Rendori_felvezetessel_ment_korhazba_egy_vajudo_enekesno","timestamp":"2021. május. 13. 13:40","title":"Rendőri felvezetéssel ment kórházba egy vajúdó énekesnő, valószínűleg Dér Heni volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0fed9b-4037-45b7-9715-ccc457a4eae4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-nak azt írták, az volt a céljuk, hogy olvasók széles körét érjék el, függetlenül a politikai nézeteiktől.","shortLead":"A hvg.hu-nak azt írták, az volt a céljuk, hogy olvasók széles körét érjék el, függetlenül a politikai nézeteiktől.","id":"20210512_helyreallitasi_terv_Brusszel_Magyar_Nemzet_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0fed9b-4037-45b7-9715-ccc457a4eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79da4e2-3ddf-411c-8239-04637afde0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_helyreallitasi_terv_Brusszel_Magyar_Nemzet_hirdetes","timestamp":"2021. május. 12. 16:47","title":"Vezető napilapokban hirdeti a helyreállítási tervet Brüsszel, jutott belőle a Magyar Nemzetbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d","c_author":"","category":"vilag","description":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","shortLead":"Még soha nem volt ilyen súlyos tűzpárbaj Providence-ben.","id":"20210514_lovoldozes_rhode_island","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1872501-12cd-459b-b226-be3ac2fc309d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672a3e3-6741-49e1-bf26-14789922016d","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_lovoldozes_rhode_island","timestamp":"2021. május. 14. 05:17","title":"Fiatalok nyitottak egymásra tüzet Rhode Island fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","shortLead":"Az intézkedés azokat is érintheti, akik kényszerből vagy munkavégzés miatt utaznak.","id":"20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64da616a-dd0f-4f72-8af2-dfcf397c53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c9c39d-094a-4116-bb07-1b69483e8e82","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Europai_Bizottsag_korlatozas_beutazas_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:14","title":"Az Európai Bizottság szerint korlátozni kellene a beutazásokat Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]