[{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","shortLead":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","id":"20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6a50c-43d9-4662-b1b8-0d1d6b210d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 01. 08:56","title":"Koronavírus: 28 elhunyt, 174 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kína nem elégszik meg azzal, hogy egy többközpontú világ egyik vezető hatalma legyen. Célja az, hogy a földteke hegemón vezetőjévé váljon. Az alábbiakban Kornai János önmaga erkölcsi felelősségét boncolgató írását közöljük újra a Töprengések című kiadványból.","shortLead":"Kína nem elégszik meg azzal, hogy egy többközpontú világ egyik vezető hatalma legyen. Célja az, hogy a földteke hegemón...","id":"20210602_Frankenstein_erkolcsi_felelossege__Gondolatok_Kina_piaci_reformjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d1eea-36a5-4ba3-b0dc-a786c7b00cd0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210602_Frankenstein_erkolcsi_felelossege__Gondolatok_Kina_piaci_reformjarol","timestamp":"2021. június. 02. 19:23","title":"Frankenstein erkölcsi felelőssége - Avagy gondolatok Kína piaci reformjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","shortLead":"Csak kérdőívet kell kitölteni a pénzért cserébe.","id":"20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7c1d2-1dba-43b2-bec5-7186573e6fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Nemetorszagban_is_tesztelik_az_alapjovedelmet_1200_eurot_kap_122_fo_harom_evig","timestamp":"2021. június. 01. 15:26","title":"Németországban is tesztelik az alapjövedelmet: 1200 eurót kap 122 fő három évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","shortLead":"A 44 éves késelőre végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség.","id":"20210601_emberoles_28as_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b8ceaa-78c9-430d-9c70-76493e298d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_emberoles_28as_villamos","timestamp":"2021. június. 01. 10:41","title":"Vádat emeltek a társaság ellen, akik halálra késeltek egy utast a 28-as villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult az alapbetegség súlyosbodásához, a beteg halálához. A balesetben elhunyt koronavírus-fertőzötteket a WHO szerint nem kell feltüntetni a statisztikában, Gulyás Gergely azonban azt mondta korábban, hogy a magyar adatokban szerepelt ilyen áldozat is.","shortLead":"A magyar adatgyűjtés a WHO ajánlásait követi, beleszámítják azokat az eseteket is, ahol a Covid hozzájárult...","id":"20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb1bf67-7517-4d88-b29d-3d648cd6492d","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szel_bernadett_covid_aldozat_definicio","timestamp":"2021. június. 02. 17:55","title":"Szél Bernadett végre megkapta a választ arra, kik számítanak a Covid áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4c223f-e8ab-457b-827c-48f1916cfb4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Negyedik meccsükön harmadszor kapott ki a magyar teniszező.","shortLead":"Negyedik meccsükön harmadszor kapott ki a magyar teniszező.","id":"20210602_roland_garros_tenisz_fucsovics_marton_fabio_fognini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4c223f-e8ab-457b-827c-48f1916cfb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d0f4b5-645e-42b2-921b-69730ec5679a","keywords":null,"link":"/sport/20210602_roland_garros_tenisz_fucsovics_marton_fabio_fognini","timestamp":"2021. június. 02. 19:41","title":"Fognini búcsúztatta Fucsovicsot Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c14b7ae-b0d3-4032-959a-7086aed7a45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videót készítő férfit is megütötte az egyik sofőr.","shortLead":"A videót készítő férfit is megütötte az egyik sofőr.","id":"20210601_zuglo_verekedes_mexikoi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c14b7ae-b0d3-4032-959a-7086aed7a45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9da9b80-f4e8-4574-9342-bcc80e4f566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_zuglo_verekedes_mexikoi_ut","timestamp":"2021. június. 01. 20:35","title":"Videó: egymásnak esett két autós Zuglóban egy közlekedési konfliktus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]