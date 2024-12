Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adba43ac-1e94-448d-9c23-093cb38423ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök körül egy év leforgása alatt jelentősen megváltozott a politikai légkör, így tartott most sajtótájékoztatót a nemzetközi és a magyar sajtó előtt. Sokszor kitért a magdeburgi merénylet és a migráció összefüggésére, a magyar uniós elnökségről pedig azt mondta, hogy ilyen elszigeteltséget még sosem látott. ","shortLead":"A miniszterelnök körül egy év leforgása alatt jelentősen megváltozott a politikai légkör, így tartott most...","id":"20241221_orbaninfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba43ac-1e94-448d-9c23-093cb38423ba.jpg","index":0,"item":"164941d7-1498-4af2-977b-75623f17aaaa","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orbaninfo-ebx","timestamp":"2024. december. 21. 10:30","title":"Orbán Viktor: Sosem fogok olyannal vitatkozni, akinek a gazdái Brüsszelben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcec9cd5-157b-4cd3-94af-70c46b199d38","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb emberét már az európai politika is egyre jobban érdekli.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberét már az európai politika is egyre jobban érdekli.","id":"20241220_elon-musk-nemetorszag-afd-usa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcec9cd5-157b-4cd3-94af-70c46b199d38.jpg","index":0,"item":"9eb82eda-0d8b-482d-a712-d4050b266308","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_elon-musk-nemetorszag-afd-usa-egyesult-allamok","timestamp":"2024. december. 20. 14:40","title":"Elon Musk szerint csak az AfD mentheti meg Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő híveinek a miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. Megmaradt a kedvenc elfoglaltságánál, a tejút törvényeinek megfejtésénél.","shortLead":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő...","id":"20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"9bdb0ddf-f638-472d-a2f3-ca079f193b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","timestamp":"2024. december. 21. 17:50","title":"Orbán fogadóórája: ha nincs Magdeburg, címet sem lehet adni a kormányfő produkciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Szíria, a világ első totális drogállama, felszálló füst és Vlagyimir Putyin kedvenc osztrák külügyminisztere. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20241222_Elvitelre-karacsony-captagon-konklave-Karin-Kneissl-osztrak-kulugyminiszter-Sziria-papa-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"3cb78f2d-a4a0-40ca-aef0-7240fd894112","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Elvitelre-karacsony-captagon-konklave-Karin-Kneissl-osztrak-kulugyminiszter-Sziria-papa-podcast","timestamp":"2024. december. 22. 06:00","title":"Elvitelre #98: Karácsonyra captagon, konklávé és Karin Kneissl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","shortLead":"A Duna House előrejelzése számottevő hitelpiaci növekedéssel, és így az adásvételek megugrásával is számol.","id":"20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185bac3f-71ac-471f-82b5-b9946cc908be.jpg","index":0,"item":"c8724c0f-d676-47ea-9a92-25dde6388f46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_10-akar-20-szazalekos-tovabbi-dragulast-hozhat-2025-az-ingatlanpiacon-lakasarak-ingatlanarak-elorejelzes-Duna-House","timestamp":"2024. december. 20. 17:59","title":"Akár húsz százalékos további drágulást hozhat 2025 az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt Tajvannak.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt...","id":"20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967.jpg","index":0,"item":"210471a0-891f-4bde-91bc-18c42309be37","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","timestamp":"2024. december. 22. 10:06","title":"Kína azt ígérte, hogy fel fog lépni a Tajvannak nyújtott amerikai katonai támogatás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]