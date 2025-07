Elkezdték vizsgálni a kedvességet Törökországban, az eredmény elég érdekes

Kedvesnek lenni, valakire rámosolyogni, kedves szavakat mondani semmibe se kerül, azonban jelentősen javíthatja egy másik ember jólétét. S ha ennek a másik embernek is jobb kedve lesz, akkor ő is kedvesebb lehet másokhoz, és akár egyfajta láncreakció is beindulhat.

A kedvesség a proszociális viselkedés egyik formája. A proszociális viselkedés olyan cselekvések összességét jelenti, amelyek célja mások jólétének előmozdítása. A kedvességen kívül ide tartozik például mások segítése, az erőforrások megosztása, az emberek vigasztalása vagy például az udvariasság. Az ilyesfajta attitűd fontos szerepet játszik a társadalmi kapcsolatokban és a közösségekben. Evolúciós gyökerei vannak, mivel segítik a csoport túlélését és összetartását.

Török kutatók ezúttal kifejezetten a kedvességre koncentráltak. Arra voltak kíváncsiak, hogy a kedvesség tekinthető-e külön pszichológiai tulajdonságnak hazájukban. Két vizsgálatot végeztek. Az elsőben 404, 18 és 71 év közötti török felnőtt vett részt, 210 nő és 194 férfi. A második vizsgálatba 372 résztvevőt vontak be, 184 nőt és 184 férfit. Az első vizsgálatban a kedvességre, majd a személyiségjegyekre vonatkozó tesztet kellett kitölteni, míg a másodikban a kedvességre vonatkozón kívül a depresszió és a szubjektív boldogság értékelésére szolgáló felmérést.

Az első vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy a kedvesség és a személyiségjegyek között igen gyengék az összefüggések, ami a kutatók szerint arra utal, hogy a kedvesség egyedülálló pszichológiai jellemző. A második vizsgálat feltárta, hogy a kedvesség csökkenti az olyan negatív érzéseket, mint a depresszió, ami viszont növeli a szubjektív boldogságot, azaz a kedvesebb emberek általában boldogabbak és kevésbé depressziósak.

A Psychological Reports szaklapban megjelent kutatás rávilágít az egyszerű, kedves cselekedetek erőteljes hatására az érzelmi jólétre, bár a tanulmány nem teszi lehetővé ok-okozati következtetések levonását, azaz nem bizonyítja, hogy a kedvesség közvetlenül okozza ezeket a pozitív érzéseket.

