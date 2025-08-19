Para-Kovács Imre: Nárcisz és Pszichó alaszkai tárgyalása

A már előzetesen homályos és erkölcstelen Trump–Putyin-találkozó pontosan abban a mederben zajlott és hozta a várt eredménytelenséget, illetve eredményt, amint azt tudni lehetett az előzetes hírek alapján, mármint a meghirdetett cél tekintetében, hiszen a személyes elképzelések, vágyak tulajdonképpen teljesültek, miközben a dróntámadások folytatódtak a tárgyalás időpontjában is.

Putyin hadserege civileket gyilkolt, Trump adminisztrációja pedig szorgalmasan ügyködött az USA nevetségessé tételén és eljelentéktelenítésén.

Mindenki tette a dolgát.

Donald Trump természetesen nem rendelkezik azokkal a képességekkel, melyek segítenék felfogni Oroszország elnökének szándékait és stratégiáját, ő továbbra is előnyös szögből készült propagandafotókat akar, híres vagy hírhedt emberekkel smúzolni minél nagyobb nyilvánosság előtt, ostoba, de jelentőségteljesnek tűnő kijelentéseket tenni, aztán megfeledkezni az egészről, mint egy évismétlő hatodikos a nagyszünetben.