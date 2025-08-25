Nagyot szólhat az első hajlítható iPhone, újabb részletek derültek ki az Apple következő nagy dobásáról

Az Apple a kiszivárgott információk szerint már évek óta dolgozik egy hajlítható kijelzős iPhone-on, ami végül olyan lehet, mint a Samsung Galaxy Z Fold-szériája, vagy épp a Honor Magic V-sorozat készülékei.

Egyelőre nincs hivatalos megerősítés az Apple részéről, de rengeteg információmorzsa került már ki a cégtől, és itt is lenne az ideje annak, hogy ők is előálljanak egy ilyen készülékkel – a Samsung ugyanis 2019-ben mutatta be az első Foldot.

Egyes hírek szerint nemrégiben már kritikus ponthoz érkezett a hajlítható iPhone fejlesztése, és most egy megbízható szakíró, Mark Gurman, a Bloomberg munkatársa írt a várhatóan jövőre érkező készülékről.

A Power On hírlevélben megjelent részletek szerint a hajlítható iPhone hasonlóan fog nyílni a már piacon lévő androidos változatokhoz, de nem mindenben osztozik majd velük. Például, bár négy kamerája lesz, de csak kettő a hátlapon – szemben az általunk is tesztelt Galaxy Z Fold7-tel, mely három kamerával rendelkezik. A hajlítható iPhone esetében a másik két lencse a külső és a belső kijelzőn lesz, tehát lehet majd szelfit készíteni, vagy videótelefonálni nyitott és csukott állapotban is.

Eldőlni látszik az is, hogy milyen biometrikus azonosítást alkalmaz majd a készülék: Face ID helyett az Apple végül az ujjlenyomat-leolvasó, avagy a Touch ID mellett teheti le a voksát, mivel ezt könnyebben bele lehet zsúfolni a vékony készülékházba. A hálózati kapcsolatról az Apple iPhone 16e-ben debütált, saját fejlesztésű modemje gondoskodik majd – pontosabban, annak második generációja.

Lehet, hogy az egyik iPhone 17-et semmi értelme nem lesz megvenni? Hamarosan megtörténik a nagy leleplezés, és az Apple bemutatja az idei évre szánt iPhone-jait, az iPhone 17 család tagjait. Minden modellnek meglesz a maga sajátossága, és éppen ez lesz az, ami miatt az egyik családtagot várhatóan szerényebb érdeklődés kíséri majd.

Összecsukott állapotban a külső kijelző 5-6 hüvelykes lehet, míg a belsőt 8 hüvelykesre lehet majd szétnyitni. Zárt állapotban 9,5 mm lehet a mobil, amivel vastagabb lenne a már említett, piacon lévő riválisoknál, de a megjelenésig még talán az Apple is talál néhány tized lefaragható millimétert. Szétnyitva 5 mm lehet a mobil, amivel vékonyabb lenne minden jelenlegi iPhone-modellnél.

Mint a 9to5Mac hozzáfűzi, lévén ez lehet az Apple első hajlítható iPhone-ja, elég nagy lehet az érdeklődés iránta – de hogy menyire, az az árcédulától is függhet. A riválisok hazánkban is 800 000 forint körüli áron hozzák forgalomba az ilyen készülékeiket, és ez – tárhelytől függően – akár 1 millió forint fölé is benézhet. Az Apple bizonyára nem fogja majd vissza magát, amikor be kell árazni az újdonságot, de hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, az csak 2026-ban derülhet ki.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.