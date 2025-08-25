Nagyot szólhat az első hajlítható iPhone, újabb részletek derültek ki az Apple következő nagy dobásáról
Már 2026-ban bemutathatja az Apple az első hajlítható iPhone-ját, mely a jelek szerint visszafogott lesz a riválisok készülékeihez képest. Ettől függetlenül még érdekes mobil lehet.
HVG
Az Apple a kiszivárgott információk szerint már évek óta dolgozik egy hajlítható kijelzős iPhone-on, ami végül olyan lehet, mint a Samsung Galaxy Z Fold-szériája, vagy épp a Honor Magic V-sorozat készülékei.
Egyelőre nincs hivatalos megerősítés az Apple részéről, de rengeteg információmorzsa került már ki a cégtől, és itt is lenne az ideje annak, hogy ők is előálljanak egy ilyen készülékkel – a Samsung ugyanis 2019-ben mutatta be az első Foldot.
A Power On hírlevélben megjelent részletek szerint a hajlítható iPhone hasonlóan fog nyílni a már piacon lévő androidos változatokhoz, de nem mindenben osztozik majd velük. Például, bár négy kamerája lesz, de csak kettő a hátlapon – szemben az általunk is tesztelt Galaxy Z Fold7-tel, mely három kamerával rendelkezik. A hajlítható iPhone esetében a másik két lencse a külső és a belső kijelzőn lesz, tehát lehet majd szelfit készíteni, vagy videótelefonálni nyitott és csukott állapotban is.
Eldőlni látszik az is, hogy milyen biometrikus azonosítást alkalmaz majd a készülék: Face ID helyett az Apple végül az ujjlenyomat-leolvasó, avagy a Touch ID mellett teheti le a voksát, mivel ezt könnyebben bele lehet zsúfolni a vékony készülékházba. A hálózati kapcsolatról az Apple iPhone 16e-ben debütált, saját fejlesztésű modemje gondoskodik majd – pontosabban, annak második generációja.
Összecsukott állapotban a külső kijelző 5-6 hüvelykes lehet, míg a belsőt 8 hüvelykesre lehet majd szétnyitni. Zárt állapotban 9,5 mm lehet a mobil, amivel vastagabb lenne a már említett, piacon lévő riválisoknál, de a megjelenésig még talán az Apple is talál néhány tized lefaragható millimétert. Szétnyitva 5 mm lehet a mobil, amivel vékonyabb lenne minden jelenlegi iPhone-modellnél.
Mint a 9to5Mac hozzáfűzi, lévén ez lehet az Apple első hajlítható iPhone-ja, elég nagy lehet az érdeklődés iránta – de hogy menyire, az az árcédulától is függhet. A riválisok hazánkban is 800 000 forint körüli áron hozzák forgalomba az ilyen készülékeiket, és ez – tárhelytől függően – akár 1 millió forint fölé is benézhet. Az Apple bizonyára nem fogja majd vissza magát, amikor be kell árazni az újdonságot, de hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, az csak 2026-ban derülhet ki.
