Mintha egy másik életben történt volna: egy világjárvánnyal ezelőtt jöttek ki a nagy okostelefon-gyártók az addigra már évek óta pletykált összecsukható mobiljaikkal. A készülékek akkor elsősorban technológiai demonstrációként voltak értékelhetők: itt tart ma a tudomány állása, már ilyet is lehet. Ez a „remek, de” érzés éveken át ott volt a szegmensben. Hiszen az valóban fantasztikus dolog, hogy egy képernyőt kis túlzással csűrni-csavarni lehet, de mindennapi élményként kevésbé meggyőző, ha a minden más telefonnál nagyobb képernyővel rendelkező – azaz sokat fogyasztó – készülékben az átlagosnál is szerényebb az akkumulátor, ha a sci-fi-képernyőn lehet nézegetni a retró kamerarendszer által készített fotókat, ahogy az sem sorolható a meggyőző érvek közé, ha az autóba beülés előtt ki kell venni a zsebből a mobilt, mert egyrészt olyan bufli, másrészt olyan sérülékeny, hogy félő, nem éli túl a testhelyzet-változtatást.

Samsung Galaxy Z Foldok Balogh Csaba / HVG

Persze valamit valamiért. Csak hát ez hiába igaz és jogos, több százezer forint leszurkolása után sem a közmondások, sem a kompromisszumok nem érdeklik az embert. (És hát ugye ez is jogos. Hiszen, tudja: valamit valamiért…) A sok százezres számla maradt, a kompromisszumok azonban mostanra tulajdonképpen teljesen elfogytak.

A puzzle utolsó darabja Szöulból, New Yorkban érkezett a Samsung Galaxy Z Fold7-tel. A legnagyobb androidos gyártó – valószínűleg éppen ebből a szerepéből kifolyólag – nem siette el a kirakózást. A Samsung óvatosan iterált, így Foldokból szépen lassan, hat év alatt tűntek el a kompromisszumos pontok. Nézzük, mit tud a széria és a piac legújabb szereplője.

Külsőségek

Lehet, hogy a mérnökök a megújított zsanérra a legbüszkébbek, de ez egyúttal az a pont, ami a felhasználókat legkevésbé fogja érdekelni. Legalábbis remélhetőleg: ha valaki a összecsukhatóságot biztosító zsanérszerkezeten gondolkodik, az már azt jelenti, hogy gond van vele, jó esetben eszébe sem jut az átlagfelhasználónak, hogyan és miért működik valami. Lényeg, hogy működjön. Tesztünk során jól teljesített az Armor FlexHinge szerkezet, de nyilvánvaló, hogy ezt a tartósságot nem két hét alatt lehet igazán próbára tenni.

Samsung Galaxy Z Fold7 és Flip7 Balogh Csaba / HVG

Az új megoldás kidolgozására azért volt szükség, mert a készülékház a korábbiaknál jóval vékonyabb lett. Az első Fold még 15,5 mm vastag volt, a tavalyi Fold6 12,1 mm-es, a Fold7 viszont már csak 8,9 mm vékony alaphelyzetben, összecsukva. Igen, létezik ennél (0,1 milliméterrel) vékonyabb összecsukható telefon, de ez kereskedelmi értékét tekintve abszolút lényegtelen. Ezen a téren ugyanis nem milliméterek számítanak, ahogy azon a téren sem, hogy egy Galaxy S25 Ultra 8,2 mm-es, egy iPhone 16 Pro Max pedig 8,3 mm-es, szóval mindkettő vékonyabb. A konkurensek marketingesein kívül a világon senki nem fog tizedmillimétereket számolgatni. Ami igazán számít, az ez:

A Samsung Galaxy Z Fold7 kézben tartása és használata semmilyen kompromisszumot nem jelent, pont olyan érzés, mintha egy hagyományos kivitelű mobilt nyomogatna az ember.

Ezt a vastagság lefaragása mellett a fogyókúra is segítette: a Fold7 a mérlegen 215 grammot nyom – S25 Ultra: 218 gramm, iPhone 16 Pro Max: 227 gramm.

Az ezúttal is egy Dynamic LTPO AMOLED 2X technológiájú panellel megoldott, 120 Hz-es képfrissítési rátájú főképernyő 6,3 hüvelykesről 6,5 hüvelykesre nőtt. Ez valamivel jobb felbontást hozott (968×2376 helyett 1080×2520 pixelről és 410 ppi helyett 422 ppi képsűrűségről van szó), és egy leheletnyivel kényelmesebb szövegbevitelt. Itt ismét csak érdemes visszapillantani a kezdetekre: az első Fold 4,6 hüvelykes külső képernyőt kapott, ami nemcsak kisebb volt, hanem értelemszerűen a szélessége sem volt az igazi. Ezen a fronton is évek alatt, kis lépésekben történt a fejlődés. Bár a Fold4-től már elég jó volt a helyzet, a Fold7 tulajdonképpen teljesen eltörölte a kompromisszumot: aki eddig minden mondatban elgépelt valamit a chaten, az ezután is el fog – de aki nem, az most már a Foldon sem fog.

Említésre méltó még, hogy a főképernyőt a Corning Gorilla Glass Ceramic 2 mellett egy titán védőréteggel látta el a gyártó. Ebben a védelmi rendszerben annyira bízik a vállalat, hogy a Fold7 hivatalos tokjain már csak a készülékház hátsó részét védi, a főképernyő körül nincs ott az – egyébként mindig is elég szerencsétlen, használatot zavaró – vékony keret. Hónapok múlva majd kiderül, hogy ez mire elég.

Kihajtás után jön a nagy dolog, a korábbinál is nagyobb: egy 4,2 mm vékony táblagépféleségen egy 8 hüvelykes képernyő tárul a felhasználó szemei elé. A tavalyi modellével minden más téren megegyező (Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz képfrissítési ráta, 2600 nites csúcsfényerő, HDR10+ támogatás) panelről van szó, amelynek azért jót tett, hogy 7,6 hüvelykről 8 hüvelykre növelték.

Hiszen az összecsukható telefonok haszna, értelme olyan tevékenységek közben mutatkozik meg, mint például a videó- vagy filmnézés, a komolyabb játékokkal szórakozás vagy az e-könyv-olvasás, és ezek mindegyikénél jól jön, ha egy ennyivel vékonyabb és könnyebb készüléktestbe egy ennyivel nagyobb képernyő kerül. (Az irodai tevékenységek is jól űzhetők egy ilyen eszközön, de azok közben ekkora növekmény nem igen érezhető.)

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

Szó szerint beleront a képbe a nagy képernyő kamerája, amely immár nincs a kijelző alá rejtve. Próbálkozott ezzel a megoldással a Samsung, de valószínűleg az derült ki, hogy ilyen technológia alkalmazása mellett nem igazán lehet érdemben fejleszteni a belső képlesőn. Így, hagyományos módon már lehetett, a benti szelfikamera 10 megapixeles (f/2.2) lett, 100 fokos látószöggel.

Van benne valami

Az említett tevékenységek és minden más zökkenőmentességéért 3 nm-es csíkszélességű Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy chip dolgozik, ez processzorteljesítményben 38 százalékos, grafikaiban 26 százalékos javulást jelent, az MI-alapú funkciók kiszolgálása pedig 41 százalékkal lett gyorsabb a tavalyinál. Rögtön válaszolunk is az ilyen mondatok után gyakran felmerülő kérdésre: nem, ezt így nem érzi az ember. De ez rendben is van, a technológia van már annyira kiforrott, hogy egy-egy év teljesítménybéli előrelépése nem érezhető. Ahogy a korábbi szempontoknál, mi itt is abban látjuk a lényeget: a chipset az iparágban elérhető legjobbak közé tartozik, ezen a téren sem kell kompromisszumot kötnie a felhasználónak.

A Fold7 gyorsan, zökkenőmentesen teszi a dolgát, és nincs „de”.

Ezt segíti, hogy a Fold7-ben alaphelyzetben is 12 GB RAM van, 256 és 512 GB tárhely mellett. Az 1 TB-os csúcsverzió pedig 16 GR RAM memóriával dolgozik, aminek már valóban mindenre elégnek kell lennie.

Mi a helyzet az akkumulátorral?

Részét képezi még a belsőségeknek a 4400 mAh-s akkumulátor. Meglepetés volt, hogy a gyártó ehhez nem nyúlt, miközben a konkurensek közül többen 5000 mAh fölött járnak hasonló eszközeikben.

Meglátásunk szerint ez nem műszaki, hanem üzleti szempontok alapján született döntés: a nagyobb okostelefon-gyártók jellemzően megfontoltabban iterálnak. Idén a vékonyság és könnyűség, no meg a kamera miatt gondolkodnak majd el az érdeklődők a vásárláson, jövőre majd a nagyobb akku és hosszabb üzemidő lehet a key selling point. Ha túl gyorsan lőnék el a patronokat, akkor a kutatás-fejlesztés nem győzné tartani a lépést. Nincs ebben sok meglepetés, szabad szemmel látható, hogy így működik például az Apple is.

Igen, a processzor-infrastruktúra energiatakarékosabb, a szoftver optimalizáltabb – de hát a képernyők meg nagyobbak. Így aztán a 4400 mAh kapacitáson hagyott akku ugyanannyi üzemidőt biztosít, mint a tavalyi modell hasonló pakkja. Egy nap azért kényelmesen kihozható a készülékből, power bankre inkább csak a biztonságérzet fokozása érdekében vagy mondjuk hosszabb utazás közben van szükség. Ezzel együtt jövőre már nagyon illendő lenne hozni az 5000 mAh-t és a magabiztosan másfél nap üzemidőt.

Samsung Galaxy Z Fold7 Balogh Csaba / HVG

Ultra?

A Galaxy Z Fold7 mottója ennyi: Ultra, kihajtva. Egyértelmű utalás ez az S25 Ultrára, a gyártó hagyományos kivitelű telefonjainak legjobbikára. Annak pedig közismerten hangsúlyozott tulajdonsága a remek képek készítése.

Az ultrásítás jegyében a Fold7 megkapta az S25 Ultra kamerájának legfontosabb elemét, a 200 megapixeles (f/1.7) főkamerát. Ez nagy és látványos fejlődést hoz az 50 megapixeles és más lencsejellemzőkben is gyengébb Fold6 képességei után. Bár a 12 megapixeles (f/2.2) ultraszéles látószögű objektívnél és a 10 megapixeles (f/2.4) telefotós egységnél is mutatkozik némi fejlődés, ezek azért nem érnek fel az S25 Ultra-béli társaikhoz. Így aztán nem kérdés, hogy az S25 Ultrával jobb fotók készíthetők, mint a Fold7-tel. Ám ez nem kompromisszum, hiszen értelemszerűen mindig az a helyzet áll fenn, hogy egy kivételével minden telefonra igaz, hogy van nála jobban fotózó konkurens. A lényeg, hogy az új kamerarendszerrel a Fold7 is felnőtt a legjobbak közé, és bizonyítja, hogy a kihajthatóság oltárán nem kell többé feláldozni a kamera képességeit. Elég is a szavakból, beszéljenek inkább a képek.

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Samsung Galaxy Z Fold7 tesztfotó Balogh Csaba / HVG

Szoftver, éjáj

Míg egy hagyományos kialakítású modellnél a gyártók most a mesterséges intelligenciában látják a jól marketingelhető újítást, egy összehajtható mobil esetében nem feltétlenül van szükség ilyenre, hiszen maga a forma még mindig elég új ahhoz, hogy említésre méltó legyen.

Ezzel együtt természetesen ott van az MI az Android 16 operációs rendszerrel és One UI 8 felhasználói felülettel érkező Fold7-ben is. A Galaxy AI mindent tud, amit az S25 Ultránál bemutattunk, mellette pedig néhány olyan nagy képernyős pluszt, amit szétnyitott állapotában lehet kihasználni. Itt elsősorban olyasmire kell gondolni, hogy a nagyobb képernyőn kényelmesen elfér egymás mellett az eredeti dokumentum és az MI általi rövid összegzése, vagy mondjuk az eredeti kép mellett nézhető az MI-vel módosított, így könnyebben összehasonlítható az eredeti az újjal, gyorsabban lehet dönteni, hogy jó lesz-e úgy. Képmódosításokat egyébként már magától is javasol a Samsung rendszere, például automatikusan felismeri a remek fotónkba besétáló járókelőket, és rögtön javaslatot is tesz a leradírozásukra.

How to use Photo Assist | Galaxy Z Fold7 | Samsung This is the official video guide 📝 on how to use Photo Assist on Galaxy Z Fold7, your go-to tool for smart, easy photo edits with Galaxy AI. Want to clean up your photos or add creative touches fast?

A Foldok világában szoftveres újdonság még a Now Bar, amely dinamikusan változó widgetként mutatja éppen azt, amire a mesterséges intelligencia szerint a felhasználó akkor és ott kíváncsi. Illetve ott van a napi riportot összeállító Now Brief funkció/alkalmazás is, ami egy teljesebb személyi asszisztensként kínál hasonlót és többet a nap során.

Hogyan használd a Now Brief, napi riport funkciót I Samsung Galaxy S25 széria Hangold sikerre a napodat a Now Brief, napi riport funkció segítségével 🗒️⚡Kapj személyre szabott tájékoztatókat, amelyek segítségével egész nap szervezett lehet és bármikor egy lépéssel a pontos időbeosztásod előtt járhatsz 🔔✨ Tudj meg többet: http://spr.ly/6050xTxqE 00:00 Bevezetés 00:29 Beállítás 01:14 Reggeli összegző 01:38 Ütemezett emlékeztetők 02:14 Személyre szabott vezetési rutinok 02:44 Ellenőrizd a kuponok lejáratát 03:04 Esti összegzés #GalaxyAI #GalaxyS25Ultra #GalaxyS25 #Samsung

A One UI 8, illetve a Samsung teljes szoftveres arzenálja már régóta felnőtt a feladathoz, és nem véletlen, hogy hardveres képességekben más, kisebb gyártók gyakran merészebben lépnek előre, azért a – kiegészítői mellett tévéivel és háztartási gépeivel is összekapcsolódási pontokat kínáló – dél-koreai vállalat ökoszisztémáját nem nagyon tudják beérni.

Összegzés

A Samsung Galaxy Fold7 nem olcsó. A 12 GB RAM-os és 256 GB tárhelyes alapkonfigurációért 880 ezer forintot kell fizetni, ugyanez 512 GB tárhellyel már 930 ezer forintba kerül. A 16 GB RAM plusz 1 TB tárhely csúcsfelszereltségért 1 millió 50 ezer forintot kérnek.

Ez továbbra is rengeteg pénz. A fejlettebb, gazdagabb országokban is meggondolják az emberek, ér-e ennyit egy különleges, sokat tudó okostelefon – hiszen akármit is tud, akkor is „csak” egy okostelefon. A magyar gazdasági körülmények között pláne sokak számára elérhetetlen egy ilyen modell. Ez vitán felül áll, ahogy egyébként az is, hogy az ilyesmit nem a mobilgyártóknak kell felróni, a legkevésbé tehetnek róla.

Aki megengedheti magának, hogy ilyen eszközt vegyen, annak viszont most érdemes elgondolkodnia rajta. A Samsung Galaxy Fold7 összecsukva pont olyan felhasználói élmény, mintha az embernek egy hagyományos kivitelű csúcstelefonja lenne. Ha szétnyitja, akkor pedig ott van egy 8 hüvelykes táblagép. És nem is csak technikailag számít annak, valóban tabletes érzés könyvet olvasni, videózni, játszani rajta. És hát ezt a táblagépet úgy tudja magával vinni az ember, hogy semmivel nem foglal több helyet a zsebében, mint az eddigi mobilja.

Egy ilyen teljesítménnyel és szoftveres képességekkel bíró táblagépre ott a házon belüli példa: a Samsung Galaxy Tab S9+. Egy hüvelykkel nagyobb, cserébe nagyságrendekkel nehézkesebben hordozható. A legtöbb üzletben 400 ezer forintba kerül. Mellé egy Galaxy S25+ telefon szintén 400 ezer, egy S25 Ultra már 500 ezer körül mozog.

Lehet számolgatni. Lehet választani.

A többi tesztünket itt találja.