Lehet, hogy az egyik iPhone 17-et semmi értelme nem lesz megvenni?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max: hamarosan (várhatóan szeptember 9-én) bemutatkozik a 2025-ös iPhone-család. Ezúttal lesz egy igazi különlegesség is a családtagok között, az iPhone 17 Air, a gyártó eddigi legvékonyabb telefonja. Prémiumkészülékre kell számítani, aminek viszont lehet egy kevésbé várt hozadéka, megnehezítheti az iPhone 17 Pro dolgát a piacon – véli a 9to5Mac.

De miről is van szó? Nos, az elmúlt években az Apple éves kínálatában általában két csúcskategóriás modell volt, a Pro és a Pro Max. Ilyen telefonok az iPhone 17 családban is lesznek, azonban megérkezik melléjük a harmadik „csúcskészülék”, az iPhone 17 Air, amely a korábbi Plus modellt hivatott felváltani. És az iPhone 17 Air valóban csúcs lesz a maga nemében, ugyanis egészen vékony, mondhatni ultravékony lesz a kialakítása, viszont a kijelzője tekintélyes méretű lesz, a két másik prémium modell közé esik. Emellett számos Pro osztályú funkciót is pakol bele az Apple, bár az akkumulátorát és a kameráját illetően kompromisszumra kényszerülnek majd a vásárlók.

Aki egy „következő generációs” érzetet keltő iPhone-újdonságra vágyik, annak ott lesz majd a szupervékony iPhone Air, azoknak a felhasználóknak pedig, akik a piacon kapható legerősebb és legtöbb funkcióval ellátott Apple-telefont választanák, ott lesz az iPhone 17 Pro. Ennek lesz a legnagyobb kijelzője a családban, és – a pletykák szerint – minden eddiginél nagyobb akkumulátort és remek kamerákat is kap majd.

Ha tehát az akkumulátor kapacitása, a kamerák és a képernyőméret a fontos, ott az iPhone 17 Pro, ha pedig az újszerűség, mint egykor az iPhone X esetében, akkor ott lesz az iPhone 17 Air. Úgy tűnik, az iPhone 17 Pro így kicsit kiszorul, kevésbé vonzó választás lehet sokak számára. Az Apple-nél azért bíznak abban, hogy még mindig elég széles az a felhasználói réteg, amelyik azért vágyik a prémium modellre, de nem akkora méretben, mint az iPhone 17 Pro Max, viszont nem is szeretne kompromisszumokat kötni olyan fontos területeken, mint a működési idő vagy a fotózás. Mindenesetre érdekes lesz látni, hogyan fog reagálni a piac az Apple idei, kissé szokatlan családjára.

