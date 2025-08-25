Megint bejelentkeztek a Chrome böngészőért, 0 forintot adnának érte – de ennek nagyon is lehet értelme

Mióta egy trösztellenes per révén terítéken van a Google feldarabolása, így a piacvezető Chrome böngésző eladása is, sorra jelentkeznek be az egyes szereplők a programért.

Az elmúlt időszakban a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI mellett a Yahoo és a Perplexity is bejelentezett a böngészőért, utóbbi egészen elképesztő összegért, 34,5 milliárd dollárért venné meg a programot. Viszonyításképp: a Perplexityt legutoljára 14 milliárd dollár értékűre becsülték, szóval vannak kérdések bőven.

A napokban egy újabb kérője lett a Chrome-nak, miután a német keresőmotor, az Ecosia is ajánlatot tett a programra, és ez is legalább annyira érdekes, mint a Perplexityé – de nem az összeg nagysága, hanem annak hiánya miatt. A nonprofit szervezet ugyanis egyetlen fillért sem adna a Chrome-ért; ők más megközelítést alkalmaznának.

Az Ecosia ugyanis alapítványi formába szervezné a Chrome-ot, úgy, hogy az a Google tulajdonában maradna. Ők csak átvennék annak üzemeltetését tíz évre, a keletkező bevétel nagyjából 60 százalékát pedig klíma- és környezetvédelmi célokra fordítanák. A maradék 40 százalék pedig mehetne a Google-nek. Az Ecosia úgy számol, a Chrome a következő egy évtizedben egy trillió dollár bevételt fog termelni, szóval elég komoly összegről van szó.

Ha letöltötte, azonnal törölje – minden mozdulatát figyeli ez a veszélyes program Ha ön is használta ezt a VPN-bővítményt a Chrome böngészőben, bajban lehet – a jelek szerint ugyanis az egyik, a Chrome Webáruházból beszerezhető kiegészítő nem az internet korlátait bontotta le, hanem a felhasználói adatbiztonságot.

Mint az Engadget kiemeli, első ránézésre igencsak merésznek tűnik az Ecosia elképzelése, de ez a típusú szerepvállalás csak tovább mélyítené a Google-lel meglévő kapcsolatukat. A cég ugyanis már most is ott dolgozik az Ecosia keresője mögött, és van létező bevétel-megosztási megállapodás is a két fél között.

Persze az is kérdés, hogy mit szólna ehhez a Google maga. Bírósági döntés ide vagy oda, azért a bevételei 60 százalékáról aligha szeretnének lemondani, noha még az a 40 százalék is több, mintha teljesen el kéne adniuk az egészet egy nagyobb, egyszeri összegért. Ráadásul így nem is kerülne ki a kezükből az értékes szoftver.

Bár rendkívül kicsi a valószínűsége annak, hogy végül rábólint erre a Google, egy érdekes eszmefuttatás volt ez az Ecosia részéről – mely a keresésből keletkező bevételekből fákat ültet, és nemrégiben már előállt egy saját böngészővel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.