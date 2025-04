Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df7c5ea0-30b2-466b-b1bd-c3982115f885","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három másodperc telt el a fegyver előrántásától a lövöldöző ártalmatlanításáig.","shortLead":"Három másodperc telt el a fegyver előrántásától a lövöldöző ártalmatlanításáig.","id":"20250422_eljaras-testorok-robert-fico-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df7c5ea0-30b2-466b-b1bd-c3982115f885.jpg","index":0,"item":"07b10e21-70f7-4ed8-befb-a15599086d27","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_eljaras-testorok-robert-fico-szlovakia","timestamp":"2025. április. 22. 13:33","title":"Megszűnt az eljárás a meglőtt Fico testőrei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? – tették fel a kérdést kutatók, majd többféle populáción végeztek kutatásokat, hogy választ kapjanak. Máshogy hallanak a nők és a férfiak, az életkor mellett a nyelv is számít, a lakóhelyről már nem is beszélve.","shortLead":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? –...","id":"20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c.jpg","index":0,"item":"e9f7a4cd-5b6d-4225-8831-863386371a30","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","timestamp":"2025. április. 21. 10:45","title":"Elég meglepő dolgok derültek ki arról, kinek milyen a hallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","shortLead":"Egyes területeken viharos széllökésekre is számíthatunk.","id":"20250422_idojaras-meleg-eso-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec735ee2-6bc5-4aa2-ab37-fec0f96d5022.jpg","index":0,"item":"aaa0e860-fcd8-4248-bf0b-34520e6324e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_idojaras-meleg-eso-szel","timestamp":"2025. április. 22. 05:49","title":"Meleg, de esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült belőlük, hogy a 12 ezer kollégiumi férőhely megépülne.","shortLead":"Baranyi Krisztina elmondása szerint a minisztériumi egyeztetésen vázlatszintű terveket mutattak nekik, de az kiderült...","id":"20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac95a0b-8b7c-438f-b2c9-5490587a242e.jpg","index":0,"item":"60bd3936-9c83-4a17-949a-16429d44f6b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_kisajatitas-fovaros-ferencvaros-ingatlanok-diakvaros","timestamp":"2025. április. 23. 07:21","title":"Kisajátította a Diákváros területeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","shortLead":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","id":"20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"296fd763-26b8-426a-8099-28579534eeae","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 22. 10:39","title":"„Rendkívüli ember volt, aki elismerte a saját hibáit” – hírességek búcsúznak Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17696158-8539-4d16-8812-f573e79d5fa9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Halat fogott az Ipolyban, és megette.","shortLead":"Halat fogott az Ipolyban, és megette.","id":"20250421_halaszsas-halat-fogott-es-megette-video-termeszetvedelem-bukki-nemzeti-park-koltozo-madar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17696158-8539-4d16-8812-f573e79d5fa9.jpg","index":0,"item":"c2dbc27d-0792-408c-bba2-8e364fa872ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20250421_halaszsas-halat-fogott-es-megette-video-termeszetvedelem-bukki-nemzeti-park-koltozo-madar","timestamp":"2025. április. 21. 12:44","title":"Az Ipoly árterében kapták lencsevégre a jóízűen falatozó halászsast – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha egy kiváló filmet sem.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész reagált az amerikai elnök korábbi kritikáira, miszerint Clooney nem csinált soha...","id":"20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721fbaab-de01-4c64-be16-8227f6ca6b14.jpg","index":0,"item":"bb380dcd-eb07-4408-aa6c-24566e7bde4b","keywords":null,"link":"/elet/20250422_George-Clooney-Nem-erdekel-ha-Trump-szerint-kamu-szinesz-vagyok","timestamp":"2025. április. 22. 15:36","title":"George Clooney: Nem érdekel, ha Trump szerint „kamuszínész” vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]