Vételi ajánlat érkezett a Chrome böngészőre, a vevő is meglepő, de az összeg konkrétan elképesztő

A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity startup megvásárolná a Google Chrome-ot, méghozzá 34,5 milliárd dollárért. A „merész” ajánlat készpénzes. A merész jelző amúgy nem véletlen, ugyanis a Perplexityt legutoljára 14 milliárd dollár értékűre becsülték, azaz a startup értékének jóval több mint a kétszereséért vásárolna. Ráadásul a mintegy 3 milliárd felhasználót számláló Chrome értéke – legalábbis a Google/Alphabet becslése szerint – jóval több, mint a felajánlott összeg, talán tízszerese vagy még annál is több. A Perplexity a maga részéről nem reagált az üzlet finanszírozásával kapcsolatos kérdésekre.

A Perplexity amúgy meg is indokolta vételi szándékát, ami – talán nem véletlenül – alig egy hónappal azután történt, hogy elindította saját, a „gondolat sebességével működő” Comet nevű böngészőjét. A startupnál úgy gondolják, hogy „a köz javát szolgálná a Chrome böngésző átadása egy független, a felhasználók biztonsága iránt elkötelezett szolgáltatónak”. A Perplexity azt is állítja, hogy a Chromiumot ugyanúgy tudná futtatni, mint a Google, a minőség romlása vagy a munka díjának felszámítása nélkül. Ahogy a Reuters is megjegyzi, a Perplexity ajánlata azt ígéri, hogy a Chromium nyílt forráskódú marad, nem változtat az alapértelmezett keresőmotoron és két év alatt 3 milliárd dollárt fektet be a projektbe.

Nem úgy tűnik persze, mintha a Chrome eladó lenne, de akkor honnan a MI startup magabiztossága? Onnan adódhat, hogy a Google keresőmotor- és online hirdetési piac feletti dominanciája intenzív vizsgálat alá került, a technológiai óriás évek óta tartó jogi vitákba keveredett két trösztellenes ügy részeként – mutat rá a BBC. Egy amerikai szövetségi bíró pedig várhatóan még ebben a hónapban döntést hoz, amely kötelezheti a Google-t keresőüzletágának felosztására. Persze a Google sem fog belenyugodni ebbe, közölték, hogy fellebbeznek egy ilyen ítélet ellen, mondván, hogy a Chrome leválasztásának ötlete egy „példátlan javaslat”, amely károsítaná a fogyasztókat és a biztonságot. (Egyébként nem csupán a Perplexity vetett szemet a Chrome-ra, korábban az OpenAI és a Yahoo is érdeklődést mutatott a világ legnépszerűbb böngészője iránt.)

Az Aravind Srinivas vezette Perplexity amúgy nem ismeretlen a címlapokra kerülő ajánlatok terén: januárban hasonlót tett a TikTok US-nek, felajánlva, hogy egyesül a népszerű rövid videós alkalmazással, hogy eloszlassa az amerikai aggályokat a TikTok kínai tulajdonosi körével kapcsolatban.

