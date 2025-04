Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d124a1bd-ae7b-4d32-bc6a-c7a9b8b977c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindhárman ott lesznek a szertartáson. ","shortLead":"Mindhárman ott lesznek a szertartáson. ","id":"20250424_Orban-Viktor-Semjen-Zsolttal-es-Sulyok-Tamassal-megy-a-papa-temetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d124a1bd-ae7b-4d32-bc6a-c7a9b8b977c6.jpg","index":0,"item":"eea85970-75a0-4cc5-a6b6-cb86f0db23cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Orban-Viktor-Semjen-Zsolttal-es-Sulyok-Tamassal-megy-a-papa-temetesere","timestamp":"2025. április. 24. 19:37","title":"Orbán Viktor Semjén Zsolttal és Sulyok Tamással megy a pápa temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –, amelyek emberkereskedelemben, emberrablásban és zsarolásban utaznak.","shortLead":"Ecuadorban mintegy 20 bűnbanda működik – olyan frappáns nevekkel, mint a „Los Freddy Kruegers” és a „Peaky Blinders” –...","id":"20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44dd797-73a2-40c5-8cfb-27390b040574.jpg","index":0,"item":"82ab930d-140f-404d-b4ab-21587f5e04b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_ecuador-emberrablas-focista-csaladtagok","timestamp":"2025. április. 24. 21:07","title":"Az ágy alá bújva nézte végig egy ecuadori focista, ahogy elrabolják a feleségét az ötéves gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3113b728-38bb-4df2-bf2e-c17158fabaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letört a gyújtószerkezet, de működőképes volt a detonátor.","shortLead":"Letört a gyújtószerkezet, de működőképes volt a detonátor.","id":"20250423_Hatalmas-legibombat-talaltak-a-varosligeti-holegballonnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3113b728-38bb-4df2-bf2e-c17158fabaaf.jpg","index":0,"item":"d5b756b1-884f-4f2f-b11d-0e7d80240be0","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hatalmas-legibombat-talaltak-a-varosligeti-holegballonnal","timestamp":"2025. április. 23. 14:56","title":"100 kilós világháborús bombát találtak a városligeti hőlégballonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","shortLead":"A Huawei szoftveres Toyota bZ7 a Tesla Model S kategóriájában áll rajtvonalhoz.","id":"20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2daa4dd5-3305-402f-9ba4-f6257679d599.jpg","index":0,"item":"b1fd6afb-b612-4f8e-bfcc-ea1ea39cc453","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_latvanyos-elektromos-szedannal-rukkolt-elo-a-toyota-bz7","timestamp":"2025. április. 24. 10:49","title":"Látványos elektromos szedánnal rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy éve volt a Revolutnak, és még nagyobbak a tervek.","shortLead":"Nagy éve volt a Revolutnak, és még nagyobbak a tervek.","id":"20250424_Revolut-profit-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"6f6aa378-4ef1-4cd5-bf3c-57a41305d12a","keywords":null,"link":"/kkv/20250424_Revolut-profit-nyereseg","timestamp":"2025. április. 24. 13:38","title":"Egyetlen év alatt két és félszeresére nőtt a Revolut profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció művészete című film. A május elsejétől látható alkotás rendezőjével, Joachim Langgal a goebbelsi propaganda hatékonyságáról, a náci rezsimet kiszolgáló filmrendezőkről beszélgettünk.","shortLead":"Játékfilmes eszközökkel és archív felvételekkel idézi meg Hitler propagandaminiszterét a Goebbels, a manipuláció...","id":"20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/954a4f9f-6725-40c0-bb6b-e71375761869.jpg","index":0,"item":"ce7114dc-83bb-40f2-9ac6-f73fb7c620da","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-joachim-lang-nemet-filmrendezo-joseph-goebbels-naci-propaganda","timestamp":"2025. április. 24. 17:30","title":"Goebbels tanult a reklámfogásokból, de propagandagépezetének kiépítéséhez kellett más is: a diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","shortLead":"Lőw Zsolt élete száznyolcvan fokos fordulatot vett, de úgy érzi, egyelőre jól veszi az akadályokat.","id":"20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d82f7d8-163a-4207-9841-3dde797bdbb3.jpg","index":0,"item":"f9faa90d-b6d9-461b-91d0-22e0d694eb71","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Low-Zsolt-interju-rb-leipzig-bundesliga-gulacsi-peter-willi-orban","timestamp":"2025. április. 24. 14:05","title":"Lőw Zsolt: Úgy érzem magam, mint aki nem gondolkodhatott élete első ugrása előtt, de a mélybe vetette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]