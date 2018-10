Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","shortLead":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","id":"20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a3a126-fc33-4879-be95-a34820158a75","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","timestamp":"2018. október. 09. 08:21","title":"A BMW-sofőrök a legrosszabbak, ön egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7c64bd-6e9d-48b8-81ae-5ee6bfc3e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Délután 5 óra felé érhet partot, akár 370 ezer embert is kitelepíthetnek.","shortLead":"Délután 5 óra felé érhet partot, akár 370 ezer embert is kitelepíthetnek.","id":"20181010_Hatalmas_hurrikan_kozelit_Florida_partjaihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7c64bd-6e9d-48b8-81ae-5ee6bfc3e0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707f4078-456c-4cc4-9c82-b850cb983c91","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Hatalmas_hurrikan_kozelit_Florida_partjaihoz","timestamp":"2018. október. 10. 09:11","title":"Hatalmas hurrikán közelít Florida partjaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások a legolcsóbbak, míg a megújuló energiás fűtésrendszerekkel bíró, jellemzően új építésű ingatlanok a legdrágábbak. A cirkót még mindig gyakran keresik, de van, ahol már hátránynak számít.","shortLead":"Sokat számít az árban, hogy milyen fűtéstípussal rendelkezik az adott ingatlan: országos átlagban a távfűtéses lakások...","id":"20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a00640-b99f-4a03-a7ef-815312966611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c822557-0120-43d8-9578-39c4f0ac1243","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181010_Mar_nem_a_cirko_a_legkeresettebb_a_felso_kategoriaban_oriasi_arkulonbseget_generalnak_a_futesi_modok","timestamp":"2018. október. 10. 11:18","title":"Már nem a cirkó a legkeresettebb a felső kategóriában- óriási árkülönbséget generálnak a fűtési módok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb","c_author":"Karsai László","category":"itthon","description":"Válasz Pelle Jánosnak.","shortLead":"Válasz Pelle Jánosnak.","id":"20181008_Karsai_Laszlo_Kodszurkalas_vagy_szakmai_biralat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9005dff-d84f-4ded-954b-bf9c0e753f86","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Karsai_Laszlo_Kodszurkalas_vagy_szakmai_biralat","timestamp":"2018. október. 08. 15:10","title":"Karsai László: Ködszurkálás vagy szakmai bírálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","shortLead":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","id":"20181008_autos_video_chesil_356_speedster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9bd7ff-5588-4d93-a8e5-74dddce03454","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_autos_video_chesil_356_speedster","timestamp":"2018. október. 09. 04:36","title":"Videó: A pillanat, amikor a bénázó furgonos a folyóba lök egy autóritkaságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is előfordultak, de egyre durvábbak lesznek. Jávor a kormány hazaárulós retorikáját okolja, emiatt durvulnak el a választópolgárok. Feljelentést tesznek, de Jávor nem sokat vár a nyomozástól.","shortLead":"Kedd reggel kővel dobták be a Párbeszéd EP-képviselőjének budapesti irodáját. Efféle atrocitások korábban is...","id":"20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c2ac8-1a93-4aa3-90c8-8f76c8635af4","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Fekaliaval_bekent_es_kovel_betort_ablak_durvul_a_helyzet_Javor_Benedeknel","timestamp":"2018. október. 09. 12:18","title":"Fekáliával bekent és kővel betört ablak: durvul a helyzet Jávor Benedeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron, miután lezárta vizsgálatát, amely akkor indult, amikor nyilvánosságra kerültek azok a horrorisztikus a felvételek, amelyek egy sertéstelepen készültek. ","shortLead":"Állatkínzás és természetkárosítás miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormányhivatal a Tiszaföldváron...","id":"20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd201523-495b-44d1-b5de-873b75b796e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e554b3b-4c19-4fe6-9217-19a95256d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Tiszafoldvari_sertes_horror_Allatkinzas_es_termeszetkarositas_miatt_tett_feljelentest_a_kormanyhivatal","timestamp":"2018. október. 10. 10:44","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: Megúszhatják a börtönt a vétkesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]