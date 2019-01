Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","shortLead":"Magnyitogorszkban az év utolsó napján omlott össze egy tízemeletes panelház egy része. A mentéssel most végeztek. ","id":"20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d3592f-8528-4f7f-88aa-bea30153d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5cf13e-980e-47f6-b1eb-f4862afdf6d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_39_holttest_kerult_elo_a_gazrobbanas_miatt_osszedolt_orosz_panelhaz_alol","timestamp":"2019. január. 03. 16:07","title":"39 holttest került elő a gázrobbanás miatt összedőlt orosz panelház alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a731b14f-68e8-4ad2-b593-e4add94b5482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik autóval még a tulajdonos udvarából sem sikerült kijutnia.","shortLead":"Az egyik autóval még a tulajdonos udvarából sem sikerült kijutnia.","id":"20190103_Egyetlen_ejszaka_alatt_ket_autot_lopott_el_es_harmat_tort_ossze_a_tolvaj_akinek_jogsija_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a731b14f-68e8-4ad2-b593-e4add94b5482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0e3421-6ac6-4419-b7c7-e006f4a053f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Egyetlen_ejszaka_alatt_ket_autot_lopott_el_es_harmat_tort_ossze_a_tolvaj_akinek_jogsija_sem_volt","timestamp":"2019. január. 03. 14:25","title":"Egyetlen éjszaka alatt két autót lopott el, és hármat tört össze a tolvaj, akinek jogsija sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","id":"20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0ba28-83de-4240-ab83-e14f7eafb2c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","shortLead":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","id":"20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f3f61-b623-48be-9a1c-906d8cbb44db","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","timestamp":"2019. január. 02. 14:39","title":"Így megy a világ leggazdagabb embere lóháton vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP kivételével esküt is tettek. ","shortLead":"A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP...","id":"20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f965c4b9-f84f-4218-aec4-dcc0f9723f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0975b2e-72e9-4ccd-aca5-204137c51c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszellenzeki_esku_a_Parlament_elott_FeketeGyor_a_tiltakozasok_erosodeset_jelentette_be","timestamp":"2019. január. 03. 10:17","title":"Összellenzéki eskü a Parlament előtt, Fekete-Győr a tiltakozások erősödését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]