[{"available":true,"c_guid":"cdcb89ba-ce47-48be-b964-2142db99dcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi állatkert barna medvéje Budapesten, Phil, a mormota Punxsutawney-ban tesztelte az időjárást.","shortLead":"A fővárosi állatkert barna medvéje Budapesten, Phil, a mormota Punxsutawney-ban tesztelte az időjárást.","id":"20190202_Unja_a_telet_Jo_hirt_hozott_a_medve_es_a_mormota_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcb89ba-ce47-48be-b964-2142db99dcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b25eed-4d90-49ba-acbb-d2f7a6565a3c","keywords":null,"link":"/elet/20190202_Unja_a_telet_Jo_hirt_hozott_a_medve_es_a_mormota_is","timestamp":"2019. február. 02. 15:23","title":"Unja a telet? Jó hírt hozott a medve és a mormota is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa4057b-3e5a-4fe0-bdf5-e9ed4ce2daeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti dollármilliárdos a helyi önkormányzattal közös cége épít a főtérre parkolóházat, ami miatt lezárták az üzletház egyik bejáratát, csak a hátsó kapun lehet megközelíteni. Az egyik boltos szerint nem találnak oda a vevők, velük pedig nem egyeztettek.","shortLead":"A felcsúti dollármilliárdos a helyi önkormányzattal közös cége épít a főtérre parkolóházat, ami miatt lezárták...","id":"20190201_Meszaros_Lorinc_parkolohaza_borzolja_a_tatabanyai_boltosok_idegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa4057b-3e5a-4fe0-bdf5-e9ed4ce2daeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91634f2f-d31b-466e-b8cf-4fd9af9a3ca3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Meszaros_Lorinc_parkolohaza_borzolja_a_tatabanyai_boltosok_idegeit","timestamp":"2019. február. 01. 21:11","title":"Mészáros Lőrinc parkolóháza borzolja a tatabányai boltosok idegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","shortLead":"Újabb szakasszal bővült a megyei jogú városokat érintő útépítő program.","id":"20190203_eger_gyorsut_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=233f884c-11e4-464e-b7b2-f15cd799efae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe97706-630c-40ed-b253-e4a6504da85b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203_eger_gyorsut_video","timestamp":"2019. február. 03. 09:39","title":"Ilyen lesz a kész gyorsút Egerig - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajtóértesülés szerint a kínaiak új elképzeléssel állnak elő.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a kínaiak új elképzeléssel állnak elő.","id":"20190202_BudapestBelgrad_vasutvonal_dobtak_a_terveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e26285-0aa1-482f-bd2d-c0888e81744e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_BudapestBelgrad_vasutvonal_dobtak_a_terveket","timestamp":"2019. február. 02. 20:34","title":"Budapest-Belgrád vasútvonal: dobták a terveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független szakszervezet létrehozásával igyekszik maga mögé állítani az elégedetlen milliókat.","shortLead":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független...","id":"20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9772dbdc-7b31-4e75-9003-aa581ec42ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","timestamp":"2019. február. 03. 15:03","title":"Navalnij most egy független szakszervezettel próbál meg szembe szállni a Kremllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkent a fapados légitársaság profitja a harmadik negyedévben, Váradi József vezérigazgatója az okokról beszélt.","shortLead":"Jelentősen csökkent a fapados légitársaság profitja a harmadik negyedévben, Váradi József vezérigazgatója az okokról...","id":"20190201_Megszenvedi_a_Brexitet_a_WizzAir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb5a2b-8c23-41d6-94be-0b40394e80f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Megszenvedi_a_Brexitet_a_WizzAir","timestamp":"2019. február. 01. 15:25","title":"Megszenvedi a Brexitet a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","shortLead":"A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.","id":"20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cfa162-db2f-4764-ae35-06ee4989fa95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Munkavallaloi_10_szazalekatol_megvalik_a_Vice_Media","timestamp":"2019. február. 01. 20:26","title":"Munkavállalói 10 százalékától megválik a Vice Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a magyar sajtóviszonyok demokratikusabbak, mint sok nyugati országban.","id":"20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6548276d-97d2-4a04-a91c-8c053abe4d79","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Szajer_Jozsef_Magyarorszagon_nincs_cenzura","timestamp":"2019. február. 02. 17:35","title":"Szájer József: Magyarországon nincs cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]