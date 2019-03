Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is felszólalt a legnagyobb közösségi oldal ellen. Most még erősebb üzenetet tett közzé minden Facebook-felhasználónak.","shortLead":"A ma már a Facebook tulajdonában álló WhatsApp üzenetküldő társalapítója, Brian Acton már tavaly márciusban is...","id":"20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e07917-7afe-4b72-b1f4-7f32b0865728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_whatsapp_brian_acton_facebook_torlese_deletefacebook","timestamp":"2019. március. 19. 09:03","title":"Töröljétek magatokat a Facebookról! – nem akárki üzeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce2508b-6f1e-4e7a-9838-dda8b91d3391","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 320 km/h végsebességű kékvérű brit luxusautó kupé és kabrió változatban is elérhető.","shortLead":"A közel 320 km/h végsebességű kékvérű brit luxusautó kupé és kabrió változatban is elérhető.","id":"20190319_hivatalos_itt_az_uj_bentley_continental_gt_v8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce2508b-6f1e-4e7a-9838-dda8b91d3391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954dd6e4-ab88-472f-b547-dc766b302467","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_hivatalos_itt_az_uj_bentley_continental_gt_v8","timestamp":"2019. március. 19. 08:21","title":"Hivatalos: itt az új Bentley Continental GT V8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal ,és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához – jelentette ki Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő Brüsszelben újságíróknak.","shortLead":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai...","id":"20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc518-b11e-4d61-b35f-87d1cdc61dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","timestamp":"2019. március. 19. 12:54","title":"Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás intézetének szakemberei Molnár Zsolt professzor vezetésével. Az első eredmények nagyon meggyőzőek a szakemberek szerint.","shortLead":"A szepszis kezelésének hatékonyabb módszerén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetem aneszteziológiai és intenzív terápiás...","id":"20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b31ef3-6b36-4d3e-a260-7e9d7d7442fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_szegedi_tudomanyegyetem_szepszis_vermergezes_kezelese_kutatas","timestamp":"2019. március. 20. 11:33","title":"Forradalmi vértisztító eljárással kísérleteznek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter, a Political Capital elemző cég vezetője, mert szakmai és magánéleti károkat szenvedett el. Az elemzőt a Magyar Helsinki Bizottság védi.\r

\r

","shortLead":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter...","id":"20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aa7e1-27ec-441b-9189-308e6947fbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","timestamp":"2019. március. 19. 13:34","title":"\"Titkos brit akció\" – Kártérítési pert indít a kormánymédia lejárató kampánya miatt a politikai elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül szigettel a miniszterelnök falujában. Hétfőn egy mindössze 15 perces lakossági fórumon számolt be a falu lakóinak a polgármester az újabb sikerről, amely annyira mámorító, hogy elsőre be sem ugrott neki, hogy ezt uniós pénzből engedhetik meg maguknak. ","shortLead":"Vannak szép falvak Magyarországon, vannak sikeresek, és van Felcsút. A fociakadémia és a kisvasút után most tó épül...","id":"20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb38853d-92eb-48e7-af5e-0d37a73a7cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd88e07-dc75-4ce7-8ad2-2a7dbc36081b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Nem_kell_irigykedni_Dolgozni_kell__Mindenki_orult_az_uj_csonakazo_tonak_a_felcsuti_lakossagi_forumon","timestamp":"2019. március. 18. 19:46","title":"\"Nem kell irigykedni! Dolgozni kell!\" - A felcsúti tónak és szigetnek mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza. Egy igencsak tarka-barka kép állt össze.","shortLead":"Egy civil szervezet megpróbálta összerakni a képet a kormány kommunikációjából, amivel az MTA átalakítását magyarázza...","id":"20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec847019-73f0-4c44-9f34-d2e0e9307d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75230954-2b35-4105-8647-9f5de8cc0e91","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tereles_a_racionalis_vita_megakadalyozasa__elemeztek_a_kormany_kommunikaciojat_MTAugyben","timestamp":"2019. március. 20. 10:42","title":"Terelés, a racionális vita megakadályozása – elemezték a kormány kommunikációját MTA-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","shortLead":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","id":"20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd7ed3-2caf-40d2-9396-45a1140a4b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","timestamp":"2019. március. 19. 10:41","title":"Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]