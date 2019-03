Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef26a7b-7b07-43d6-983e-2f2bb3bfd558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ma ünnepli 31. születésnapját, kaptak egy filmet az első Orbán-kormány teljesítményéről a Partizántól.","shortLead":"A Fidesz ma ünnepli 31. születésnapját, kaptak egy filmet az első Orbán-kormány teljesítményéről a Partizántól.","id":"20190330_gulyas_fidesz_elso_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef26a7b-7b07-43d6-983e-2f2bb3bfd558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59634f2-61a7-4a20-9339-d644acd45178","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_gulyas_fidesz_elso_orban_kormany","timestamp":"2019. március. 30. 15:23","title":"Gulyás Márton szétzúzná a Fidesz-nosztalgiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","shortLead":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","id":"20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662fa9d7-e5c9-4ba6-bf38-924a8aacf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","timestamp":"2019. március. 29. 20:03","title":"Máris szétszedték az AirPods 2-t, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"Kovács Gábor","category":"enesacegem","description":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte a dohánykövetési rendszer 4 milliárdos szerződését, de ajánlatát 35 másodperces késés miatt érvénytelenné nyilvánították. A Közbeszerzési Hatóság szerint a másodpercek is számítanak, nem csak a percek.","shortLead":"Egy szlovák cég is indult azon a közbeszerzésen, amin Mészáros Lőrinc informatikai érdekeltsége megnyerte...","id":"20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e5e7e3-ffdb-4969-aa5b-7e0a9c8ca2b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_Meszaros_Lorinc_35_masodperccel_uszta_meg_a_nemzetkozi_versenyt","timestamp":"2019. március. 29. 11:34","title":"Mészáros Lőrinc 35 másodperccel úszta meg a nemzetközi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f998a39-6b0b-4fb8-b3c2-92a287ab5270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha kicsit túlárazták volna. ","shortLead":"Mintha kicsit túlárazták volna. ","id":"20190329_Abonyi_kezilabdacsarnok_felujitas_kivitelezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f998a39-6b0b-4fb8-b3c2-92a287ab5270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac36247-bfa4-4815-bc3e-5cdd6d1707ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Abonyi_kezilabdacsarnok_felujitas_kivitelezo","timestamp":"2019. március. 29. 20:19","title":"38 millió helyett 85 millióért újították fel az abonyi kézilabdacsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester átadta az M3-as felújított szakaszát.","id":"20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b87102-9656-40c2-8486-5ae324d4dadd","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Tarlos_bejelentette_legkondis_lehet_a_harmas_metro","timestamp":"2019. március. 30. 10:40","title":"Átadták a hármas metró felújított szakaszát, és még klíma is lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különben büntet az önkormányzat.","shortLead":"Különben büntet az önkormányzat.","id":"20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb13b8f-bc5b-49c7-a21b-a3012f1c36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899c5656-8888-465f-9e7a-28711c9a0111","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Gyongyoson_nem_lehet_akarmikor_hust_fustolni","timestamp":"2019. március. 29. 14:47","title":"Gyöngyösön nem lehet akármikor húst füstölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","shortLead":"Nem csak egyszerű másolatról van szó.","id":"20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbd2fb3-7af2-423a-bf9c-fb146aa19b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb0be1-0c55-400c-aa93-1217c667700b","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Hamis_Botticellikeprol_derult_ki_hogy_ertekesebb_mint_hittek","timestamp":"2019. március. 29. 18:41","title":"“Hamis” Botticelli-képről derült ki, hogy értékesebb, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]