[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre irányították.\r

","shortLead":"A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az átkelőt a tűzszerészek kiérkezéséig lezárta, a forgalmat a röszkei átkelőkre...","id":"20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffb5c02-aabd-456d-852e-7e1a693b5758","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Utlevele_mellett_egy_granatot_is_adott_a_rendoroknek_az_asotthalmi_hataratkelon_egy_86_eves_ferfi","timestamp":"2019. április. 11. 17:32","title":"Útlevele mellett egy gránátot is adott a rendőröknek az ásotthalmi határátkelőn egy 86 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","shortLead":"Iain Lindsay ismét megcsillogtatta magyar nyelvtudását. ","id":"20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8995fbb0-c628-45cb-9704-cbb5241ecaa1","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nemes_Nagy_Agnes_vers_Iain_Lindsay_brit_nagykovet","timestamp":"2019. április. 11. 10:31","title":"Idén Nemes Nagy Ágnes versét szavalja a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. ","shortLead":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét...","id":"20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa68c0a-91ed-41a3-bd60-3ffd0c4053f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","timestamp":"2019. április. 09. 21:45","title":"Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","shortLead":"Kollégánk bátor volt, és odament lefotózni.","id":"20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d1b29b-eb2d-40dd-95eb-5b92bbecf1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf55e783-7f02-4e8e-b33c-885f14ac5b7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Kozeli_fotokon_a_BAHcsomopontnal_talalt_egyik_vilaghaborus_bomba","timestamp":"2019. április. 10. 09:08","title":"Közeli fotókon a BAH-csomópontnál talált egyik világháborús bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","shortLead":"Alkotmányellenesnek minősítették az abortuszt tiltó 1953-as törvényt. ","id":"20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425d45b0-8943-4985-abcb-d24458fa164b","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Evtizedek_utan_legalis_lehet_az_abortusz_DelKoreaban","timestamp":"2019. április. 11. 09:07","title":"Évtizedek után legális lehet az abortusz Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]