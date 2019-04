Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen gyermekotthona is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen...","id":"20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a150faeb-d9ab-41f2-8594-7e70e18fa380","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 16:04","title":"Emmi: A miskolci gyermekváros nem megszűnik, hanem megújul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","shortLead":"Babis kétmillió eurót lopott a nyomozás szerint, börtönbe kerülhet.","id":"20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6666711-3f3d-432f-bfd7-2659fa6358d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Vademelest_javasol_a_rendorseg_a_cseh_miniszterelnok_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 10:48","title":"Vádemelést javasol a rendőrség a cseh miniszterelnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha egy részük nevelőszülőkhöz menne. Az új otthonok közül azonban egynek még el sem kezdték az építését, és a nevelőszülőkhöz kivezénylés sincs még megszervezve.","shortLead":"Azt remélik, olyan helyekre kerülnek az intézetisek, ahol jobban tudják szolgálni fejlődésüket, szeretnék, ha...","id":"20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2eeb18-049b-44e9-ac67-03b589569e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35922d76-1e39-4b17-a4aa-0e6e24e8a249","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Bezar_a_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 05:22","title":"Bezár a miskolci gyermekváros is, még nem tudni, hova kerülnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Köszönjük, internet! Köszönjük, mémgyár!","shortLead":"Köszönjük, internet! Köszönjük, mémgyár!","id":"20190419_A_HVG_nem_is_kivanhatna_maganak_Bruce_Willisnel_jobb_plakatfiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189268c9-fd38-49c1-a6ac-02633f812a10","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_HVG_nem_is_kivanhatna_maganak_Bruce_Willisnel_jobb_plakatfiut","timestamp":"2019. április. 19. 10:37","title":"A HVG nem is kívánhatna magának Bruce Willisnél jobb plakátfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer, a Duracell és a Varta elemek korábbi gyártóinak kell kifizetniük. ","shortLead":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer...","id":"20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac306577-6938-43cf-9b0b-25f0a8d88444","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","timestamp":"2019. április. 18. 15:43","title":"Kartellező elemgyártókra csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek a dél-egyiptomi Luxor két helyszínén.","shortLead":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek...","id":"20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914b96b-49d3-4d5b-9f93-3ccbefe305d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","timestamp":"2019. április. 18. 19:33","title":"3500 éves sírhelyet tártak fel Egyiptomban, előkerült egy múmia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798","c_author":"","category":"kultura","description":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez klip is készült Dobos Emőke rendezésében és ifj. Vidnyánszky Attila szereplésével.","shortLead":"A Platon Karataev idén ősszel adja ki második, Atoms című nagylemezét. Erről az első single az Ocean c. dal, melyhez...","id":"20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a8ca7e2-c873-42a4-ba47-218968fef798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ab74e9-c736-4d81-acc0-b62a6cfa0868","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Ifj_Vidnyanszky_vezenyel_a_Platon_Karataev_legujabb_klipjeben","timestamp":"2019. április. 18. 16:58","title":"Ifj. Vidnyánszky vezényel a Platon Karataev legújabb klipjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]