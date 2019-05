Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben melyik ellenzékivel hajlandó együttműködni, ki az, akit \"emberileg\", és ki az, akit \"szakmailag\" lát alkalmasnak, illetve ki az, akivel semmiképp nem koordinálna.","shortLead":"Egész listát állított az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt, amelyben összeszedte, melyik kerületben...","id":"20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea019eb3-c989-4896-8603-b2a38c6dc1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Szektas_Gyurcsanyfanatikus__Puzser_listazta_kikkel_nem_hajlando_egyuttmukodni","timestamp":"2019. május. 02. 16:55","title":"\"Szektás Gyurcsány-fanatikus\" – Puzsér listázta, kikkel nem hajlandó együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 6-án demonstráció lesz, mialatt az MTA közgyűlése dönt a kormány és MTA tárgyalásai alatt megszületett egyezségről.","shortLead":"Május 6-án demonstráció lesz, mialatt az MTA közgyűlése dönt a kormány és MTA tárgyalásai alatt megszületett...","id":"20190503_Demonstracio_lesz_az_MTA_sorsdonto_kozgyulese_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143227c5-5819-4403-9d28-59c2db33f39b","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Demonstracio_lesz_az_MTA_sorsdonto_kozgyulese_alatt","timestamp":"2019. május. 03. 17:17","title":"Demonstráció lesz az MTA sorsdöntő közgyűlése alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan fontos partner Törökország, hogy a külügyminiszterük mai látogatása után hamarosan ismét Magyarországra jön az államfő is. 