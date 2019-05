Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti hangot ütött meg.","shortLead":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti...","id":"20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4d999-3174-4578-a5a2-b7fe391a227d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","timestamp":"2019. május. 04. 19:37","title":"Trump újszerűen reagált Észak-Korea rakétakísérletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elveszített perek után is fizethet.","shortLead":"Az elveszített perek után is fizethet.","id":"20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7271a591-a4ad-46a2-8ee8-0e96adbd5c1a","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","timestamp":"2019. május. 04. 07:45","title":"Bíró Ica további ingatlant is bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet- és környezetvédelmi filmnapok sorozatban résztvevő városok filmszínházai, művelődési házai, nemzeti parkjai az érdeklődőket.","shortLead":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet...","id":"20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd5ef4e-37e5-4fdc-a15c-b2fb3ef6e176","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","timestamp":"2019. május. 05. 10:15","title":"Új alkotásokkal jönnek a május végi környezetvédelmi filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását - vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.","shortLead":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz...","id":"20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323172c-a593-4b3f-ae66-2e3d9708fb00","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","timestamp":"2019. május. 05. 14:38","title":"Izomsorvadás okozhatta Leonardo da Vinci jobb kezének bénulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista propaganda terjesztését mondta ki.","shortLead":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista...","id":"20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be271f0f-b332-4cd1-9848-113d1c5bee47","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","timestamp":"2019. május. 03. 21:03","title":"20 hónap börtönt kaptak török orvosok, mert bírálták a szíriai offenzívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","shortLead":"A kutatók által nemrég azonosított közel 200 ezer vírusfaj sokkal több, mint a korábbi kutatásokból ismert összes.","id":"20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e94bc86-a068-4142-b0b5-f73f9f91a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482ceebb-e53e-4d8f-a8fe-5def04478db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_tengeri_virusfajok_200_ezer_tara","timestamp":"2019. május. 03. 17:03","title":"Eddig azt hitték, hogy 15 ezer vírusfaj van a vizekben, most kiderült, hogy 195 728","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","shortLead":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","id":"20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77dea2-ee17-4183-9054-5eb16b5c3383","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","timestamp":"2019. május. 03. 20:23","title":"Főrendőr is belebukott a ciprusi sorozatgyilkos ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]