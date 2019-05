Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális otthon ügyben tett lépéseivel. Az M1 nem kereste meg a jogvédőket, esélyt sem adott nekik arra, hogy képviseljék az álláspontjukat.","shortLead":"A köztévében megszólaló szakértő arról beszélt, hogy a TASZ az EP-választásokat akarta befolyásolni a mozsgói szociális...","id":"20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15bafb-9782-4cde-a796-70acb99bda41","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_mozsgoi_otthonban_tortent_bantalmazas_apropojan_szalltak_bele_a_TASZba_a_kozteven","timestamp":"2019. május. 21. 15:42","title":"Elismerte a köztévé, hogy egyoldalúan tájékoztatott a TASZ egyik ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","shortLead":"Nagyon gyorsan fogy a levegő Theresa May körül, a brit lap szerint már pénteken bejelenti lemondását.","id":"20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03f24c1-a9f1-481f-99dd-457e14ef99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Independent_Penteken_Theresa_May_bejelentheti_a_lemondasat","timestamp":"2019. május. 23. 11:03","title":"Independent: Pénteken Theresa May bejelentheti a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen így néz ki a logója, vagy hogy kié lett az első a kategóriateremtő járgányból?","shortLead":"A népszerű sportkocsi sokak számára egyet jelent a hamisítatlan életérzéssel. De tudta-e például, hogy miért éppen...","id":"fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6f2e-c07b-4f3e-9669-670c8fa269f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016795c7-1489-4259-b6e0-1201f795373e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190523_10_dolog_amit_nem_tudtal_a_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. május. 23. 07:30","title":"10 dolog, amit nem tudtál a Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","shortLead":"A levélke, amelyet egy bizonyos Barbarának címeztek, egy út menti virágágyásból került elő.","id":"20190522_szerelmes_level_skocia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661d5b1f-ddee-4f44-b71d-7c7ac0aad1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b526e665-75e3-4887-ae35-b97b273b3d13","keywords":null,"link":"/elet/20190522_szerelmes_level_skocia","timestamp":"2019. május. 22. 15:59","title":"Magyar nyelvű szerelmes levél került elő egy skóciai tó partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","shortLead":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","id":"20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741b1bb-1dba-451d-b146-059466402e11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","timestamp":"2019. május. 21. 18:26","title":"Az arisztokrata autóknál mindig van feljebb, 3D-s kárpittal jön az új Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is létesítenek. ","shortLead":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is...","id":"20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd39bd-6390-4b82-b957-4d91ea923d8b","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","timestamp":"2019. május. 21. 19:24","title":"Kerteket telepítenének egy bezárt szénbányába Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű Galaxy Foldot). Ezúttal a Note10 várható színeiről kaptunk híreket.","shortLead":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű...","id":"20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e4df19-987b-4a7a-bb17-b5df73ad73c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","timestamp":"2019. május. 22. 15:03","title":"Kiszivárgott: ilyen színekben árulják majd a Galaxy Note10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a British Steel.","shortLead":"Csődöt jelentett a British Steel.","id":"20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216bf91-54ae-4331-8d8f-92ce6a229024","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","timestamp":"2019. május. 21. 14:13","title":"Bedarálta a Brexit Nagy-Britannia 150 éves acélipari vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]