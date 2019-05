Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","shortLead":"Pedig ő volt az előző két évad fináléjának legértékesebb játékosa.","id":"20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf684d69-97d6-443a-9f88-cee369788593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f19b20-8ec8-4200-a4f2-7b0859788b0e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NBA_Durant_nem_jatszik_a_donto_elso_merkozesen","timestamp":"2019. május. 28. 10:06","title":"NBA: Durant nem játszik a döntő első mérkőzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","shortLead":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","id":"20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dce1e-9664-4b24-9bd1-b356fd091e32","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","timestamp":"2019. május. 29. 10:51","title":"Pina Bauscht az internet hozza közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","shortLead":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","id":"20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53a336-a53e-438a-91d4-e113aa167205","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","timestamp":"2019. május. 29. 08:46","title":"Luxusrehabra kellett mennie a Havas Jont alakító színésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","shortLead":"Több mint egy hónap után szerda este elvileg már tiszta nyersolaj fog érkezni a kőolajvezetéken. ","id":"20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3a361e-9ff5-49ae-a20c-dc5881c10e36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Ma_este_mergerkezik_a_tiszta_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. május. 29. 11:05","title":"Ma este megérkezik a tiszta olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért nem kezdődhetett meg a munkabeszüntetés.","shortLead":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért...","id":"20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cbacc4-e9a2-4e75-8f85-d60ab949ba1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Nem tudtak sztrájkolni a Vörösmarty Gimnázium tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi Egyetem által vezetett nemzetközi kutatócsoport a havasi mormota (Marmota marmota) örökítőanyagát vizsgálva. ","shortLead":"Hatással van az állatok genetikai sokszínűségére a klímaváltozás – állapította meg a berlini Charité Orvostudományi...","id":"20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9d9b8-b7c8-4e22-add2-44e824d03297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0810852-7197-46ca-b210-4a199e362bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_mormota_orokitoanyaganak_elemzese_klimavaltozas_genetikai_sokfeleseg","timestamp":"2019. május. 28. 15:03","title":"Nem az a kérdés, alkalmazkodik-e néhány állatfaj a klímaváltozáshoz – hanem az, hogy milyen áron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült, annyira pozitív a dolog fogadtatása, hogy most úgy döntöttek, minden fejlesztő számára elérhetővé teszik ezt a fajta hirdetési formát.","shortLead":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült...","id":"20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9aafe1-6144-4c0c-aebd-f5b9a0bc47e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 29. 17:33","title":"Hirdetésekkel töltik fel a facebookos játékokat, de ez nem feltétlenül rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","shortLead":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","id":"20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e37cc-beb1-4188-be41-f502a63390f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","timestamp":"2019. május. 29. 14:04","title":"Jön az új gazdaságvédelmi akcióterv, állítólag adócsökkentés is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]